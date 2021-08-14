Брюс Уиллис прочел на русском стих из "Брата 2"

Голливудский актер Брюс Уиллис прочитал на камеру стихотворение на русском языке.

Это произведение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья", которое также зачитывал персонаж Сергея Бодрова-младшего Данила Багров в фильме "Брат 2".

На видео актер зачитывает строчки из стихотворения с сильным американским акцентом, затем поясняет уже на английском, что начал учить русский язык из-за любви к российскому комику - Азамату Мусагалиеву.

Правда, часть пользователей не поверила, что Брюс Уиллис действительно имеет отношение к видео, а весь ролик - это дипфейк с использованием внешности звезды.

Предполагается, что это проморолик нового проекта Мусагалиева, но правда ли в рекламе снялся сам Уиллис, остается загадкой.