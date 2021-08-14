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Брюс Уиллис прочел на русском стих из "Брата 2"

Стелла Шмель
54 минуты назад

Голливудский актер Брюс Уиллис прочитал на камеру стихотворение на русском языке.

Это произведение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья", которое также зачитывал персонаж Сергея Бодрова-младшего Данила Багров в фильме "Брат 2".

На видео актер зачитывает строчки из стихотворения с сильным американским акцентом, затем поясняет уже на английском, что начал учить русский язык из-за любви к российскому комику - Азамату Мусагалиеву.

Правда, часть пользователей не поверила, что Брюс Уиллис действительно имеет отношение к видео, а весь ролик - это дипфейк с использованием внешности звезды.

Предполагается, что это проморолик нового проекта Мусагалиева, но правда ли в рекламе снялся сам Уиллис, остается загадкой.

Ранее "Рамблер" писал, что китаец назвал самые сильно впечатлившие его блюда русской кухни.

Актеры,Видео,Брат 2,Данила Багров,Азамат Мусагалиев,Сергей Бодров,Брюс Уиллис,Владимир Орлов,
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