Роли Мадонны, которыми певица может гордиться

16 августа родилась Мадонна Луиза Вероника Чикконе, больше известная как просто Мадонна. Путь от 19-летней старлетки до поп-дивы не был усыпан розами, в юности будущая звезда жила впроголодь и подрабатывала натурщицей. Однако Мадонна сумела не только увековечить свое имя в поп-музыке, но и блеснуть на экране. «Рамблер» вспомнил самые заметные работы певицы.
Мадонну нельзя назвать выдающейся актрисой современности, но свои удачи у нее все же были.
Одна из немногих ролей, которую не разгромили беспощадные критики. Возможно, потому что начинающая певица сыграла себя — классическую хулиганку эпохи панк-рока. Дерзкая девчонка скитается по Нью-Йорку, крутит романы и привлекает к себе внимание не только скучающей домохозяйки Роберты (Розанна Аркетт), но и полиции. В этом фильме гораздо более опытная Розанна Аркет действительно выглядит бледным отражением старлетки Мадонны.
В экранизации комиксов о лихих тридцатых Мадонна сыграла из любви к режиссеру и актеру Уоррену Битти. Она легко перевоплотилась в классическую роковую блондинку в стиле нуар. Певичка кабаре дружит с чикагскими гангстерами и обольщает начальника местной полиции. И самое главное, делает это убедительно. Настолько, что ее даже номинировали на премию «Сатурн», хотя награду она не получила.
Вершина актерской карьеры Мадонны. Экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера стала настоящим триумфом певицы. Она сыграла самую знаменитую (и по сей день) женщину Аргентины. Обаятельная блондинка Эва Перон, первая леди страны и соратница своего мужа Хуана Перона, еще при жизни стала легендой. Ее потрясающему взлету и всенародной любви консервативного населения не помешали даже такие факты, как рождение вне брака и артистическая юность. И Мадонна действительно справилась с поставленной задачей. Она смогла создать яркий образ женственной силы и жертвенности. Ее усилия оценили и профессионалы. За эту работу Мадонна получила «Золотой глобус».