Роли Мадонны, которыми певица может гордиться

16 августа родилась Мадонна Луиза Вероника Чикконе, больше известная как просто Мадонна. Путь от 19-летней старлетки до поп-дивы не был усыпан розами, в юности будущая звезда жила впроголодь и подрабатывала натурщицей. Однако Мадонна сумела не только увековечить свое имя в поп-музыке, но и блеснуть на экране. «Рамблер» вспомнил самые заметные работы певицы.

Мадонну нельзя назвать выдающейся актрисой современности, но свои удачи у нее все же были.

«Отчаянно ищу Сьюзан»

Одна из немногих ролей, которую не разгромили беспощадные критики. Возможно, потому что начинающая певица сыграла себя — классическую хулиганку эпохи панк-рока. Дерзкая девчонка скитается по Нью-Йорку, крутит романы и привлекает к себе внимание не только скучающей домохозяйки Роберты (Розанна Аркетт), но и полиции. В этом фильме гораздо более опытная Розанна Аркет действительно выглядит бледным отражением старлетки Мадонны.

Кадр из фильма «Отчаянно ищу Сьюзан»

«Дик Трейси»

В экранизации комиксов о лихих тридцатых Мадонна сыграла из любви к режиссеру и актеру Уоррену Битти. Она легко перевоплотилась в классическую роковую блондинку в стиле нуар. Певичка кабаре дружит с чикагскими гангстерами и обольщает начальника местной полиции. И самое главное, делает это убедительно. Настолько, что ее даже номинировали на премию «Сатурн», хотя награду она не получила.

Кадр из фильма «Дик Трэйси»

«Эвита»