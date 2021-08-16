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Джонни Депп пожаловался на бойкот в Голливуде

Анастасия Иванова
1 час назад

Актер Джонни Депп пожаловался на изменившееся к нему отношение со стороны продюсеров в Голливуде. Об этом он сообщил в интервью Sunday Times.

Джонни Депп пожаловался на бойкот в Голливуде
Фото: Кадр из фильма "Великий"Кадр из фильма "Великий"

Звезда привел в пример фильм "Великий", в котором он сыграл главную роль. Картина до сих пор не получила дату премьеры в США.

"И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?" - возмутился Джонни Депп.

Он намекнул на то, что все это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые неоднократно выдвигала в его адрес бывшая жена, актриса Эмбер Херд.

"Мне нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи", - сказал актер.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Сталлоне стал самым кассовым современным актером.

Актеры,Великая,Джонни Депп,Sunday Times,
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