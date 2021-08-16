Джонни Депп пожаловался на бойкот в Голливуде

Актер Джонни Депп пожаловался на изменившееся к нему отношение со стороны продюсеров в Голливуде. Об этом он сообщил в интервью Sunday Times.
Звезда привел в пример фильм "Великий", в котором он сыграл главную роль. Картина до сих пор не получила дату премьеры в США.
"И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?" - возмутился Джонни Депп.
Он намекнул на то, что все это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые неоднократно выдвигала в его адрес бывшая жена, актриса Эмбер Херд.
"Мне нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи", - сказал актер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Сталлоне стал самым кассовым современным актером.