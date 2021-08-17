Среди работ Роберта Де Ниро каждый найдет что-нибудь себе по душе. Это неудивительно, голливудский актер снимается в кино уже больше 50 лет (только представьте себе, больше полувека в профессии!). В честь дня рождения звезды (ему исполняется 78 лет) «Рамблер» собрал лучшие работы Де Ниро за последние 20 лет.

«Ирландец» (2019)

В доме престарелых мужчина по имени Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь. А вспомнить есть что — он был мафиозным киллером, который совершил 25 заказных убийств. Фильм Мартина Скорсезе снят по книге «Я слышал, ты красишь дома» Чарлза Брандта и получил десять номинаций на «Оскар».

Кадр из фильма "Ирландец"

«Стажер» (2015)

Роберт Де Ниро в душевной комедийной мелодраме о 70-летнем вдовце Бене Уитакере, который обнаруживает, что выход на пенсию – еще не приговор. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин (Энн Хэтэуэй).

Кадр из фильма "Стажер"

«Области тьмы» (2011)

Нью-йоркский писатель Эдди пытается преодолеть черную полосу в жизни. По совету давнего знакомого он принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка ускоряет работу мозга Эдди во много раз и меняет его жизнь на 180 градусов. В главных ролях Брэдли Купер и Роберт Де Ниро.

Кадр из фильма "Области тьмы"

«Всё путём» (2009)

Трагикомедия об овдовевшем пенсионере, который путешествует по всей Америке, чтобы навестить своих детей. Однако в момент воссоединения с семьей он делает для себя несколько неожиданных (и не совсем уж приятных) открытий.

Кадр из фильма "Все путем"

«Игра в прятки» (2005)

Жуткий триллер о вдовце, который обнаруживает, что у его дочери есть воображаемый друг, одержимый идеей мести к отцу. Жуткий триллер оценят любители пощекотать себе нервы.

Кадр из фильма "Все путем"

«Медвежатник» (2001)

Ник Уэллс планирует порвать с криминальным прошлым, но его давний партнер по нелегальному бизнесу вынуждает его приступить к подготовке нового преступления. Их цель – украсть скипетр французской королевской династии Бурбонов.

Кадр из фильма "Медвежатник"

«Знакомство с родителями» (2000)

Отвязная комедия о том, как неудачник Грэг Факер пытается влиться в семью своей невесты. Кстати, у фильма есть достойное продолжение - «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с Факерами – 2».