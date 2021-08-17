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Олег Табаков: главные роли в театре и кино

Анастасия Иванова
2 часа назад

Сегодня, 17 августа 2021 года, советскому и российскому режиссеру, актеру театра и кино Олегу Табакову могло бы исполниться 86 лет. В 2018 году народный артист скончался в результате сердечного приступа. За свою карьеру он сыграл огромное количество ролей в театре и кино. Только в кинематографе на счету мэтра более 120 актерских работ. К такому знаменательному дню "Рамблер" решил вспомнить главные роли Табакова в театре и кино.

Олег Табаков: главные роли в театре и кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Семнадцать мгновений весны"

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

В картине Табаков сыграл Шелленберга — начальника Штирлица в годы Второй мировой войны. Он был настолько похож на реального Вальтера Шелленберга, что, по словам советского автор-исполнителя Юрия Визбора, после выхода фильма на экраны Табакову пришло письмо из Германии от племянницы Шелленберга, в котором актера сердечно благодарили за возможность еще раз взглянуть на "дядю Вальтера".

"Двенадцать стульев"

Кадр из фильма "Двенадцать стульев"

В этом фильме Табаков сыграл воришку Александра Яковлевича, завхоза второго дома Старсобеса, по кличке "Альхен". Его герой мгновенно полюбился зрителям за очаровательную застенчивую и одновременно игривую улыбку, ямочки на щеках, которые отлично дополняли образ.

"Несколько дней из жизни И.И. Обломова"

Кадр из фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова"

В проекте Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" 1979 года Олег Табаков исполнил главную роль. Его образ нежного, загадочного и трагического героя до сих пор остается идеальным воплощением Обломова в кино.

"Голый король"

"Голый король" считается одним из лучших спектаклей, которые когда-либо были поставлены на сцене "Современника". В пьесе Евгения Шварца Табаков исполнил сразу три роли: дирижера, повара и человека из народа. Таким образом, ему удалось продемонстрировать чудеса перевоплощения из образа в образ.

"Вечно живые"

Именно с этой работы началась история "Современника" и карьера Олега Табакова. В спектакле, поставленном в 1956 году, артист исполнил роль студента Миши. Режиссером постановки по пьесе Виктора Розова выступил Олег Ефремов.

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