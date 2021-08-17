Чулпан Хаматова возглавит жюри «Кинотавра»

«Мы все прекрасно пониманием ограничения и обстоятельства, поэтому, как и в прошлом году, когда нам удалось найти разумный компромисс между фестивальными мероприятиями и конкурсными показами, деловой программой и требованиями Роспотребнадзора, так и в этом году, согласно инструкциям, регламентам Роспотребнадзора и тем мерам, которые принимаются в Краснодарском крае, будет организован деловой форум "Кинотавр"», — объяснил Роднянский.