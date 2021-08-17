Чулпан Хаматова возглавит жюри «Кинотавра»

Народная артистка России Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса кинофестиваля «Кинотавр». В состав жюри также вошли режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров. Об этом сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.
Роднянский также добавил, что в 2021 году на конкурс от создателей фильмов поступило рекордные 104 заявки. В основной конкурс включили 15 картин.
«Кинотавр» пройдет в Сочи в 32-й раз. Крупнейший российский кинофестиваль продлится неделю, с 18 по 25 сентября. Традиционно «Кинотавр» проводят в начале июня, однако в 2020 и 2021 году показы переносили из-за эпидемиологической обстановки. Фестиваль пройдет в формате делового форума.
«Мы все прекрасно пониманием ограничения и обстоятельства, поэтому, как и в прошлом году, когда нам удалось найти разумный компромисс между фестивальными мероприятиями и конкурсными показами, деловой программой и требованиями Роспотребнадзора, так и в этом году, согласно инструкциям, регламентам Роспотребнадзора и тем мерам, которые принимаются в Краснодарском крае, будет организован деловой форум "Кинотавр"», — объяснил Роднянский.
Также в этом году на фестивале впервые пройдет внеконкурсная программа «Кинотавр. Сериалы».
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