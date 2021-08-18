Самые красивые холостяки турецких сериалов

Рассказываем о жизни главных актеров из восточных историй.

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Керем Бюрсин

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Турецкий актер стал известным благодаря ролям в проектах «В ожидании солнца»и «Дело чести». В детстве его семья часто переезжала и ему приходилось жить в разных странах, включая Шотландию и Индонезию. Прежде чем стать актером, он работал водителем. Благодаря яркой внешности не упустил возможности и поработать фотомоделью. О личной жизни Керем говорит с журналистами неохотно, но некоторые факты становятся известны. Актеру не раз приписывали романы с экранными женами.

Так, в 2021 году СМИ активно обсуждали роман актера с партнершей по сериалу «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. После совместных фото с Мальдив журналисты стали уверены в их взаимоотношениях, однако даже после этого пара решила не давать официальных комментариев.

Биранд Тунджа

Турецкий актер родился и вырос в Стамбуле. Звезда заинтересовался актерским мастерством и модельным бизнесом еще в старшей школе. Большую популярность ему принесли фильма «Любовь не понимает слов» и «Ранняя пташка». Биранд Тунка ведет закрытый от общественности образ жизни и не раскрывает подробностей своих взаимоотношений.

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Однако известно, что официально мужчина не женат и детей не имеет. В свободное от съемок время Биранд отдыхает на природе и он практически не появляется на светских мероприятиях.

Бурак Дениз

Дебютная роль Бурака Дениза в кино была в 22 года. В 2011-м молодой человек снялся в сериале «Дневник колледжа». На съемочной площадке он познакомился с популярными турецкими актерами, и это сыграло ему на руку. После премьеры телефильма артиста стали приглашать в другие проекты. Мировая известность пришла к Бураку Денизу в 2016 году, когда он сыграл в сериале «Королева ночи». Свою личную жизнь артист тщательно скрывает от журналистов и поклонников. Однако пока у актера нет детей и неизвестно, когда у него появится официальная жена.

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Известно, что пару лет назад он встречался с Бюшрой Девели. Бюшра полюбила актера на совместных съемках сериала «Милые маленькие обманщицы». Но в 2018 году пара разорвала отношения и удалила все совместные фото из социальных сетей.

Ураз Кайгылароглу

Турецкий актер получил широкую известность сравнительно недавно, снявшись в многосерийной картине – «Дочь посла». В последние годы у Ураза были серьезные проблемы с весом. Благодаря ежедневным прогулкам и занятию спортом актеру удалось в короткий срок сбросить вес меньше, чем до 80 килограммов. Многие поклонники считают, что после похудения Ураз Кайгылароглу стал сильно похож на актера Тома Харди.

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Как выяснилось, в 2014 году Ураз Кайгылароглу женился на Мелис Ишитен, с которой был очень счастлив в браке. Два года спустя на свет появился их общий ребенок. Девочку назвали Ада. Но а 2019 году Ураз Кайгылароглу и Мелис Ишитен развелись, и сердце актера снова свободно.

Арас Булут Ийнемли

По-настоящему популярным начинающему актеру позволила стать роль Мете в сериале «Бесценное время». Роль оказалась очень удачной для актера, потому что именно за нее он получил звание лучшего турецкого актера второго плана. В сериале «Великолепный век» Арас появляется в четвёртом сезоне, где играет роль повзрослевшего Шехзаде Баязида.

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Арас Булут до сих пор не связан узами брака, но при этом личной жизнью молодой человек не пренебрегает. Во время работы над картиной «Великолепный век» Арас начал встречаться с Бурджу Озберк, однако дальше незначительного романа пара не ушла. Актер продолжает скрывать подробности личной жизни и предпочитает не распространяться о ней.

Чагатай Улусой

Чагатай Улусой — восходящая звезда сериалов. Его фильмография не превышает десяти картин, но артист уже считается одним из перспективных молодых актеров. Чагатай считает дебютом фильм «Орлы Анатолии», где он сыграл бесстрашного пилота турецких военно-воздушных сил. Однако настоящая известность пришла к молодому актеру после выхода в 2011 году сериала «Назвала я ее Фериха». Известно, что молодой актер не связан узами брака, и у него нет детей.

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Тем не менее, личная жизнь Чагатая Улусоя под пристальным вниманием папарацци. У актера было два романа с коллегами, ни один из которых не завершился свадьбой. Первый — с актрисой Серенай Сарыкая, второй — Дерьей Шенсой. Однако сейчас известно, что сердце актера остается свободным.

Чаглар Эртугрул

Наибольшую популярность актеру принес сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери», где он сыграл роль одного из братьев Эгемен. Имея модельную внешность, Эртугрул начинал свой путь к известности, и снимаясь в рекламах популярных брендов. Несмотря на яркую внешность поклонницы уверены, что у актера жены до сих пор нет.

О личной жизни Чаглар Эртугрул практически не распространяется. Как-то раз репортеры стали свидетелями прогулки Эртугрула со стилистом фильма Кайлой Манукян. Затем появились слухи о любовной связи с актрисой сериала Афрой Сарачоглу. Однако по мнению журналистов он до сих пор остается холостым.

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