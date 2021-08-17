«Я никто»: кому из звезд Голливуд испортил детство

Голливуд давно перестали считать «фабрикой грез», а истории некоторых знаменитостей о безжалостности киноиндустрии до сих пор повергают поклонников в неподдельный ужас. «Рамблер» решил собрать звезд, которым еще в детстве пришлось столкнуться с жестокими реалиями шоу-бизнеса.

Фото: @mileycyrus @mileycyrus

Майли Сайрус

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В интервью Rolling Stone звезда рассказала, что в подростковом возрасте ей буквально вбили в голову, что без парика Ханны Монтаны она никому не нужна. «Я думала, что я никогда не смогу переплюнуть успех своего экранного персонажа», - вспомнила Сайрус. После ряда подобных признаний и от других звезд, которые стали популярными благодаря детским проектам, в западной прессе даже появилось выражение «проклятие Дисней». Ведь и правда, многие дети-актеры, сотрудничающие с компанией, не выдерживали давление продюсеров и кинообразов, а также испытания славой и срывались. Как итог: зависимости от запрещенных веществ, лечение в рехабах, психические расстройства и даже попытки суицида.

Дрю Бэрримор

Актриса признавалась, что ранняя актерская карьера сделала ее главным кормильцем в семье, что разрушило иерархию отношений «ребенок-родитель». Дрю отметила: «В течение многих лет мне приходилось отстраняться от мамы, чтобы выстроить личные границы, отделиться от нее и научиться самостоятельно распоряжаться своей жизнью и деньгами». Звезда также подчеркнула, что, испытав на себе все «прелести» ранней популярности, не позволит своим детям сниматься в кино до их совершеннолетия.

Деми Ловато

В документальном фильме «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом» еще одна «жертва Дисней» призналась, что в подростковом возрасте ее принудили к близости. Кто был обидчиком, звезда не уточнила, но добавила, что ей постоянно приходилось с ним видеться, а полученная травма (которую она осознала спустя годы) спровоцировала расстройство пищевого поведения (булимию).

Джо Джонас

В интервью Vulture музыкант признался, что продюсеры Дисней не разрешали ему и братьям развиваться в творчестве и двигаться дальше, чтобы не выпадать из образа «братьев Джонас». По его словам, в какой-то момент их терпение закончилось, они разорвали контракт с компанией и пустились во все тяжкие.

Зейн Малик