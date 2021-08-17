Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Звезда фильма «Любовь и голуби» побывал на Урале и восхитился Таганаем

Lenta.ru
2 часа назад

Исполнитель главной роли в фильме «Любовь и голуби» Александр Михайлов посетил Челябинскую область. В частности, артист побывал в национальном парке «Таганай», сообщает «Комсомольская правда».

Звезда фильма «Любовь и голуби» восхитился Таганаем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что звезде кинематографа провели экскурсию по природным достопримечательностям Южного Урала: ему показали горы со смотровых площадок, а также сопроводили его на Черную скалу.

Михайлов остался доволен поездкой, особенно его восхитил Таганай. Актер назвал Уральские горы корнями России и подчеркнул, что по красоте они могут сравниться с самыми красочными пейзажами мира.

«Какое счастье, что вы есть! Вы красивы, талантливы, и я очень рад, что был рядом с вами в этом замечательном заповеднике», — написал напоследок артист в специальном альбоме нацпарка.

Александр Михайлов родился в 1944 году в Читинской области (нынешний Забайкальский край). Он известен по главным ролям в картинах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет », «Очарованный странник» и других.

Актеры,Любовь и голуби,Александр Михайлов,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители