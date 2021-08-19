Раскрыт гонорар Меньшикова за выход на сцену

"У нас на сцене играют приглашенные актеры, причем необязательно это звёзды. Они получают за один спектакль в разы больше нас, штатных . Очень много «разовых» постановок. Выпускают спектакль и снимают его через пару показов, хотя деньги были потрачены. На постановку одного спектакля в среднем уходит 8 миллионов рублей. Чем больше таких спектаклей-однодневок, тем удобней «осваивать» бюджет. А мы попадаем под сокращение из-за "сложного финансового положения театра",