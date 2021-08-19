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Раскрыт гонорар Меньшикова за выход на сцену

Стелла Шмель
2 часа назад

Скандал в Театре им. Ермоловой набирает обороты. Бывшая актриса театра Елена Бурханова-Калинина рассказала в беседе с "Комсомольской правдой", что сейчас происходит с актерской труппой и сколько получает Олег Меньшиков за выход на сцену.

Раскрыт гонорар Меньшикова за выход на сцену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина попала под сокращение так же, как и многие ее коллеги.

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"У нас на сцене играют приглашенные актеры, причем необязательно это звёзды. Они получают за один спектакль в разы больше нас, штатных . Очень много «разовых» постановок. Выпускают спектакль и снимают его через пару показов, хотя деньги были потрачены. На постановку одного спектакля в среднем уходит 8 миллионов рублей. Чем больше таких спектаклей-однодневок, тем удобней «осваивать» бюджет. А мы попадаем под сокращение из-за "сложного финансового положения театра",

- выразила она свою точку зрения.

Как рассказала Бурханова-Калинина, гонорар приглашенных артистов составляет приблизительно 75 тысяч рублей за одно выступление. У некоторых артистов ставка выше - 80 тысяч рублей.

По утверждениям артистки, себя Олег Меньшиков тоже не обидел в финансовом плане. Его сумма за выход равна 103 тысячам рублей.

"Мы долго думали: откуда взялась такая странная цифра, не больше, не меньше, а именно 103 тысячи. Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста",

- пишет "Комсомольская правда".

Актер Сергей Безруков, тем временем, выразил свое мнение по данной ситуации. Его слова приводит МК.

"Не берусь никого судить и не лезу в чужой огород, но давно мечтал о создании независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста — такая экспертиза должна быть",

- считает Безруков.

Впрочем, по его мнению, главное, чтобы все решилось мирно.

"Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния",

- считает артист.

"Я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов".

Ранее "Рамблер" писал, что Чурикова поддержала Меньшикова после скандала.

Актеры,Олег Меньшиков,Комсомольская правда,
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