Раскрыт гонорар Меньшикова за выход на сцену

Скандал в Театре им. Ермоловой набирает обороты. Бывшая актриса театра Елена Бурханова-Калинина рассказала в беседе с "Комсомольской правдой", что сейчас происходит с актерской труппой и сколько получает Олег Меньшиков за выход на сцену.
Актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина попала под сокращение так же, как и многие ее коллеги.
"У нас на сцене играют приглашенные актеры, причем необязательно это звёзды. Они получают за один спектакль в разы больше нас, штатных . Очень много «разовых» постановок. Выпускают спектакль и снимают его через пару показов, хотя деньги были потрачены. На постановку одного спектакля в среднем уходит 8 миллионов рублей. Чем больше таких спектаклей-однодневок, тем удобней «осваивать» бюджет. А мы попадаем под сокращение из-за "сложного финансового положения театра",
- выразила она свою точку зрения.
Как рассказала Бурханова-Калинина, гонорар приглашенных артистов составляет приблизительно 75 тысяч рублей за одно выступление. У некоторых артистов ставка выше - 80 тысяч рублей.
По утверждениям артистки, себя Олег Меньшиков тоже не обидел в финансовом плане. Его сумма за выход равна 103 тысячам рублей.
"Мы долго думали: откуда взялась такая странная цифра, не больше, не меньше, а именно 103 тысячи. Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста",
- пишет "Комсомольская правда".
Актер Сергей Безруков, тем временем, выразил свое мнение по данной ситуации. Его слова приводит МК.
"Не берусь никого судить и не лезу в чужой огород, но давно мечтал о создании независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста — такая экспертиза должна быть",
- считает Безруков.
Впрочем, по его мнению, главное, чтобы все решилось мирно.
"Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния",
- считает артист.
"Я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов".
Ранее "Рамблер" писал, что Чурикова поддержала Меньшикова после скандала.