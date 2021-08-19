Как сложилась судьба актеров из "Грязных танцев"

Американская мелодрама "Грязные танцы" задумывалась как малобюджетный проект, но в итоге стала одной из самых кассовых в прокате по тем временам. Композиция к фильму получила "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Актеры, сыгравшие главные роли в этом фильме, стали многообещающими звездами. "Рамблер" рассказывает, как сложилась их жизнь.

Фото: Кадр из фильма "Грязные танцы" Кадр из фильма "Грязные танцы"

Дженнифер Грей

Актриса сыграла главную женскую роль в фильме — Фрэнсис Хаусман по прозвищу Бэби. До этого Грей доставались только второстепенные роли в фильмах. "Грязные танцы" принесли актрисе славу и ее первую номинацию на престижную премию "Золотой глобус", позднее она станет единственной.

Несмотря на популярность после выхода фильма, карьера Грей сложилась не совсем удачно. Ей предлагали второстепенные роли в фильмах, которые проваливались в прокате. Она даже снялась с Мадонной в картине "Ищейки с Бродвея", но и этот проект не увенчался успехом.

Сама Грей рассказала, что на ее карьеру повлияла авария, в которую она попала со своим возлюбленным, актером Мэттью Бродериком. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, где ехали взрослая дочь и ее мать. Обе женщины погибли. Грей получила травму шеи, а через несколько недель в прокат вышли "Грязные танцы". Актриса говорила, что долго не могла смириться с чувством стыда и вины.

Более регулярно актриса появлялась на телевидении. Она снялась в нескольких американских проектах и даже засветилась в сериале "Друзья" в качестве подружки Рэйчел. В 2001 году она вышла замуж за актера Кларка Грегга, в том же году у них родилась дочь. Тогда же актриса сделала перерыв в карьере. Когда она вернулась к работе в 2006 году, ей практически не предлагали ролей. В последний раз она снялась в одном из эпизодов сериала "Доктор Хаус" в 2010 году и больше не появлялась на экранах.

Патрик Суэйзи

После выхода фильмов "Грязные танцы" и "Привидение" Патрик Суэйзи стал настоящей звездой в Голливуде. Помимо актерской работы он стал писать и исполнять песни. В его фильмографии — более 50 фильмов и сериалов, он также был актером озвучки. Могло быть и больше, если бы не онкология.

Его последней работой стал сериал "Зверь". После съемок пилотного эпизода актер пожаловался на боли в животе. Спустя месяц врачи поставили ему диагноз "рак поджелудочной железы". Опухоль обнаружили слишком поздно, медики диагностировали четвертую стадию онкологии.