Как изменилась Яковлева со времен сериала «Каменская»

В этом году одна из самых известных российских актрис, Елена Яковлева, отпраздновала 60-летие.

Свою актерскую карьеру Яковлева начала в «Современнике», где она познакомилась и с будущим мужем, актером Валерием Шальных. Всесоюзный успех к ней пришел в 1989 году благодаря роли проститутки Тани Зайцевой в мелодраме Петра Тодоровского «Интердевочка». С тех пор ей начали давать в основном роли женщин трудной судьбы — пока в ее жизни не случился сериал о женщине-майоре убойного отдела Каменской.

На роль Каменской Яковлева соглашалась с трудом — и наверняка удивилась, когда зрители искренне полюбили ее героиню. И не только они — писательница Александра Маринина, создавшая оригинальные детективы о Каменской, стала писать свои новые книги уже «под актрису». На экраны вышли «Каменская-2», «Каменская-3», «Каменская-4», «Каменская-5». Яковлева не любила признавать, что похожа на свою героиню, но это так: обе они любят домашнюю кухню, обе неуютно чувствуют себя в строгой форме.

Яковлева и сейчас выходит на сцену театра «Современник». Вот она в 2021 году — и по взгляду, за который ее полюбили в «Каменской», актрису легко узнать и сейчас.

Сын Елены Яковлевой Денис в подростковом возрасте начинал актерскую карьеру, но в последние годы прославился как фрик-персонаж. По татуированному лицу его сейчас узнают все читатели российских таблоидов.