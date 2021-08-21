Семь актеров, которые прославились после 40 лет

Никогда не поздно начать карьеру, ведь никто не знает, когда улыбнется удача. Главное — быть настойчивым, талантливым и хорошо делать свою работу. Доказательство тому — подборка актеров, которые получили славу и признание только после сорока лет. «Рамблер» собрал самые выдающиеся примеры, которые подтверждают поговорку «лучше поздно, чем никогда».

Фото: Кадр из фильма "Брюс Всемогущий" Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

Сэмюэл Л. Джексон

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Актер работал на театральных подмостках, играл преимущественно в спектаклях и о кино не думал. В 80-х Джексон познакомился с режиссером Спайком Ли, сотрудничество с которым принесло ему первую популярность. Звездный час актера наступил в 1994 году, когда его номинировали на «Оскар» за роль в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Сэмюэлю Л. Джексону было 44 года.

Кристоф Вальц

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Другой актер, прославившийся благодаря Тарантино, но в еще более зрелом возрасте — в 52 года. До 2009 года Вальц играл непримечательные роли в австрийских детективных сериалах. Лента «Бесславные ублюдки» прославила актера на весь мир, продемонстрировав зрителям другую, драматическую сторону его таланта.

Морган Фримен

Кадр из фильма "Уличный парень"

Когда актер впервые снялся в ТВ-сериале, ему было 27 лет. В кино Фримен впервые попал в 34 года. Ни то, ни другое не приносило славы: почти 15 лет Фримен играл эпизодические роли. В 1987 году актера пригласили на съемки драмы «Уличный парень», которая стала его звездным часом. Фримена номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана ровно в 50 лет, и его карьера взлетела до небес.

Лесли Нильсен

Кадр из фильма "Аэроплан!"

«Голый пистолет» до 54 лет снимался во второсортных сериалах, признавая, что его юмористический талант не находит достаточно признания. Поворотной точкой стала пародийная комедия «Аэроплан!»: фильм был невероятно популярен в 80-е и возвел Нильсена в ранг суперзвезды.

Ким Кэттролл

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Героиня Саманты Джонс из сериала о независимых женщинах в большом городе никогда не скрывала, что она старше своих подруг. Актриса Ким Кэттролл также гордится своим возрастом и тем, что обрела международную известность в 42 года. До того актриса безуспешно ходила на кастинги и играла в фильмах категории B.

Алан Рикман

Кадр из фильма "Крепкий орешек"

У актера было два витка славы. Взрослые узнали об актере благодаря боевику «Крепкий орешек», где британец сыграл злодея Ганса Грубера. Дети полюбили Рикмана после премьеры «Гарри Поттера». Алану Рикману было 42 и 55 соответственно.

Виола Дэвис

Кадр из фильма "Сомнение"

Американская актриса была известна поклонникам театра: например, в 2001 году Дэвис получила премию «Тони» за роль в пьесе «Король Хедли II». Мировая слава пришла к актрисе в 43 года после роли в фильме «Сомнение», а драма «Прислуга» 2011 года только закрепила успех.