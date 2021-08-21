Семь актеров, которые прославились после 40 лет

Никогда не поздно начать карьеру, ведь никто не знает, когда улыбнется удача. Главное — быть настойчивым, талантливым и хорошо делать свою работу. Доказательство тому — подборка актеров, которые получили славу и признание только после сорока лет. «Рамблер» собрал самые выдающиеся примеры, которые подтверждают поговорку «лучше поздно, чем никогда».
Актер работал на театральных подмостках, играл преимущественно в спектаклях и о кино не думал. В 80-х Джексон познакомился с режиссером Спайком Ли, сотрудничество с которым принесло ему первую популярность. Звездный час актера наступил в 1994 году, когда его номинировали на «Оскар» за роль в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Сэмюэлю Л. Джексону было 44 года.
Другой актер, прославившийся благодаря Тарантино, но в еще более зрелом возрасте — в 52 года. До 2009 года Вальц играл непримечательные роли в австрийских детективных сериалах. Лента «Бесславные ублюдки» прославила актера на весь мир, продемонстрировав зрителям другую, драматическую сторону его таланта.
Когда актер впервые снялся в ТВ-сериале, ему было 27 лет. В кино Фримен впервые попал в 34 года. Ни то, ни другое не приносило славы: почти 15 лет Фримен играл эпизодические роли. В 1987 году актера пригласили на съемки драмы «Уличный парень», которая стала его звездным часом. Фримена номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана ровно в 50 лет, и его карьера взлетела до небес.
«Голый пистолет» до 54 лет снимался во второсортных сериалах, признавая, что его юмористический талант не находит достаточно признания. Поворотной точкой стала пародийная комедия «Аэроплан!»: фильм был невероятно популярен в 80-е и возвел Нильсена в ранг суперзвезды.
Героиня Саманты Джонс из сериала о независимых женщинах в большом городе никогда не скрывала, что она старше своих подруг. Актриса Ким Кэттролл также гордится своим возрастом и тем, что обрела международную известность в 42 года. До того актриса безуспешно ходила на кастинги и играла в фильмах категории B.
У актера было два витка славы. Взрослые узнали об актере благодаря боевику «Крепкий орешек», где британец сыграл злодея Ганса Грубера. Дети полюбили Рикмана после премьеры «Гарри Поттера». Алану Рикману было 42 и 55 соответственно.
Американская актриса была известна поклонникам театра: например, в 2001 году Дэвис получила премию «Тони» за роль в пьесе «Король Хедли II». Мировая слава пришла к актрисе в 43 года после роли в фильме «Сомнение», а драма «Прислуга» 2011 года только закрепила успех.