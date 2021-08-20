Как принц Каспиан стал звездой «Тени и кости»

20 августа свой день рождения отмечает британский актер Бен Барнс, покоривший сердца всех девушек мира после выхода фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан», где он сыграл заглавную роль. Позже он вернулся в ней в киноленте «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». И хотя популярность этих картин нельзя сравнить с франшизой о Гарри Поттере, экранизации сказок Льюиса стали хорошим стартом для молодого актера. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Покоритель Зари»

Бенджамин Томас Барнс родился в Лондоне в 1981 году. Его родители профессионально занимались психологией и психиатрией, однако Бен решил выбрать иной путь. Позже актер вспоминал, что в детстве находился в тени младшего брата Джека.

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Получив образование в двух частных школах, он окончил Кингстонский университет, где изучал драму и английскую литературу. Еще в подростковые годы он несколько лет работал в Национальном молодежном музыкальном театре. Кстати, его выпускником в свое время был и Джуд Лоу. Барнс играет на фортепьяно и барабанах. Также Бен некоторое время пел в поп-группе Hyrise, которая даже попыталась пройти отбор на «Евровидение», но удача улыбнулась певцу Джеймсу Фоксу.

Кадр из фильма «Дориан Грей»

Полноценным кинодебютом для молодого артиста стала «Звездная пыль», где он сыграл отца главного героя Данстана Торна в молодости. Также любопытным опытом для Барнса стал фильм «Больше Бена», снятый по автобиографическому роману российских писателей Сергея «Спайкера» Сакина и Павла «Собакки» Тетерского. Сакина наши зрителе помнят как участника первого «Последнего героя». Бен Барнс сыграл непосредственно Собакку, его партнером по съемкам стал актер Андрей Чадов.

Как типичный англичанин Бен вырос на сказках о Нарнии и был счастлив, что попал в проект. Чтобы подготовиться к роли принца Каспиана, актер занимался верховой ездой и стрельбой. В промежутке между «Хрониками Нарнии» Бен Барнс успел стать Дорианом Греем и вскружить голову Джессике Бил в комедии «Легкое поведение».

Кадр из фильма «Легкое поведение»

С 2010 года фильмы с участием Барнса регулярно выходят в прокат. Он сыграл главную роль в фэнтези «Седьмой сын» Сергея Бодрова-старшего, в драме «Прощание», комедии «Убить Боно». В мини-сериале «Сыны свободы» он исполнил роль одного из отцов-основателей США Сэмюала Адамса. Но наибольшую известность ему принесла роль Логана Делоса в сериале «Мир Дикого Запада».

Кадр из сериала «Тень и кость»

Сейчас он вновь очаровывает зрительниц всего мира в фантастическом сериале «Тень и кость» по романам Ли Бардуго, которая вдохновилась эстетикой Российской империи. Несмотря на то, что Бен Барнс играет антагониста главной героини, поклонники в восторге от его игры. А критики называют его персонажа самой большой удачей проекта. В настоящее время ведется подготовка к съемкам второго сезона сериала.