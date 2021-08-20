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Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли

Даша Краснова
2 часа назад

Дочь Сергея Бодрова Ольга старается не привлекать внимание к своей знаменитой фамилии и пробивается сама на актерском поприще. Сейчас девушке 23 года и, кажется, настал ее звездный час.

Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Ольга сыграла главную роль в новом фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Кроме нее, в картине снимаются Валерий Степанов, Андрей Смоляков и Юлия Ауг.

кадр из фильма

Сюжет строится вокруг влюбленных, которые решают сбежать от всего мира в старый дом в глухом лесу. Вскоре они встречают загадочных супругов, которых играют Ауг и Смоляков, которые слишком уж похожи на них самих.

Премьера фильма состоится в рамках фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи. Ольга и вся съемочная команда представят картину зрителям и жюри.

Ранее "Рамблер" показывал, как Брюс Уиллис прочел на русском стих из "Брата 2".

Актеры,Брат 2,Валерий Степанов,Николай Хомерика,Сергей Бодров,Андрей Смоляков,Брюс Уиллис,Юлия Ауг,
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