Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли

Дочь Сергея Бодрова Ольга старается не привлекать внимание к своей знаменитой фамилии и пробивается сама на актерском поприще. Сейчас девушке 23 года и, кажется, настал ее звездный час.
Ольга сыграла главную роль в новом фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Кроме нее, в картине снимаются Валерий Степанов, Андрей Смоляков и Юлия Ауг.
Сюжет строится вокруг влюбленных, которые решают сбежать от всего мира в старый дом в глухом лесу. Вскоре они встречают загадочных супругов, которых играют Ауг и Смоляков, которые слишком уж похожи на них самих.
Премьера фильма состоится в рамках фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи. Ольга и вся съемочная команда представят картину зрителям и жюри.
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