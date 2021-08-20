4 французские дивы с нестандартной красотой

Мы восхищаемся их утонченностью и шармом, кажется, что эти девушки с французской земли — настоящие инопланетянки, ведь они невероятно естественны. Предлагаем вам вместе с нами вспомнить самых прекрасных французских звезд, которые не отвечают стандартам красоты, но притягивают не меньше голливудских красоток.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Шарлотта Генсбур

Кадр из фильма "Меланхолия"

Актрису обожают сами французы, да и в зарубежном кино артистка появляется не так часто, как на экранах своей страны. Шалотта является дочерью Джейн Биркин и Сержа Генсбура, что уже в некотором смысле определило жизненный путь актрисы, чья карьеры не могла быть не связаны с творчеством. Генсбур нельзя назвать классической красоткой, однако это не помешало ей стать музой Ларса фон Триера, а также получать роли в самых знаковых картинах современности.

Изабель Юппер

Кадр из фильма "Кружевница"

Сама актриса никогда не считала себя красоткой, однако зрители на протяжении всей карьеры звезды была другого мнения. На экране эта француженка воплощала образы роковых женщин, которые берут от жизни все, и насколько же сильно подобные персонажи контрастируют с актрисой в реальной жизни — Изабель не любит общаться с журналистами и тщательно скрывает своих возлюбленных, предпочитая вести довольно скрытную жизнь. Помимо кино артистка известна своими ролями в театре, где после каждого спектакля срывает лавину аплодисментов.

Марион Котийяр

Актриса попала на большой экран случайно, но очень быстро освоилась. Коренная парижанка оказалась на съемках сериала, после чего и закрутилась актерская карьера, которая принесла девушке самые крупные кинонаграды мира. Котийяр часто получала отказы на пробах, когда только переехала в Голливуд, и все из-за необычной европейской внешности. Тем не менее сегодня Марион ждут на съемках как на «фабрике грез», так и в родной Франции.

Ванесса Паради

Кадр из фильма "Под маской жиголо"