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Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера

Мария Иглина
1 час назад

Актер Дэниэл Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера в продолжении франшизы. Этим он поделился в недавнем интервью SiriusXM.

Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Рэдклифф заявил, что с ним никогда не связывались по поводу участия в новых проектах по вселенной "Гарри Поттера":

"Нет, этого не случилось. Думаю, я помню правильно, что вопрос был гипотетический — "Кого ещё вы хотели бы сыграть в этом сериале?" — но да, это всегда будет разговор больше для СМИ. Со мной никогда никто не связывался по поводу каких-либо будущих фильмов о Гарри Поттер".

В мае этого года стало известно, что по "Гарри Поттеру" выйдут сериал и еще один фильм.

Ранее "Рамблер" писал о том, что звезда "Гарри Поттера" рассказала о травле на съемках.

Актеры,Гарри Поттер,
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