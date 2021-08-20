Актер Дэниэл Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера в продолжении франшизы. Этим он поделился в недавнем интервью SiriusXM.
Рэдклифф заявил, что с ним никогда не связывались по поводу участия в новых проектах по вселенной "Гарри Поттера":
"Нет, этого не случилось. Думаю, я помню правильно, что вопрос был гипотетический — "Кого ещё вы хотели бы сыграть в этом сериале?" — но да, это всегда будет разговор больше для СМИ. Со мной никогда никто не связывался по поводу каких-либо будущих фильмов о Гарри Поттер".
В мае этого года стало известно, что по "Гарри Поттеру" выйдут сериал и еще один фильм.
Ранее "Рамблер" писал о том, что звезда "Гарри Поттера" рассказала о травле на съемках.