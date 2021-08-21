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Хайек рассказала, почему сначала испугалась роли в "Вечных"

Мария Иглина
5 часов назад

Сальма Хайек рассказала, почему сначала отказалась от участия в новом фильме Marvel « Вечные» . Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Хайек рассказала, почему сначала испугалась роли в "Вечных"
Фото: legion-medialegion-media

Актриса призналась, что сначала думала, что Marvel хочет предложить ей второстепенную роль, поэтому отказалась. Она думала, что будет играть чью-то бабушку или женщину легкого поведения.

« Я сказала: "Забудьте об этом. Только Богу известно, чью бабушку они хотят, чтобы я сыграла". Однако как только я узнала, что режиссер фильма — Хлоя Чжао, то сразу согласилась встретиться и все обсудить»

Ранее « Рамблер» сообщал , что Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера.

Актеры,Хлоя Чжао,Сальма Хайек,Гарри Поттер,
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