Хайек рассказала, почему сначала испугалась роли в "Вечных"

Сальма Хайек рассказала, почему сначала отказалась от участия в новом фильме Marvel « Вечные» . Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Актриса призналась, что сначала думала, что Marvel хочет предложить ей второстепенную роль, поэтому отказалась. Она думала, что будет играть чью-то бабушку или женщину легкого поведения.
« Я сказала: "Забудьте об этом. Только Богу известно, чью бабушку они хотят, чтобы я сыграла". Однако как только я узнала, что режиссер фильма — Хлоя Чжао, то сразу согласилась встретиться и все обсудить»
Ранее « Рамблер» сообщал , что Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера.