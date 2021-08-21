Актеры, отказавшиеся от культовых ролей

Блондинка Светличная из «Бриллиантовой руки», Гурченко в фильме «Любовь и голуби» могли не появиться на экранах, если бы другие артистки не отказались от ролей в этих фильмах. Предлагаем узнать, кто из актеров, и по какой причине отказался сниматься в лентах, которые впоследствии стали культовыми.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

«Любовь и голуби»

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Людмила Гурченко идеально вписалась в образ Людмилы Захаровны. Представить кого-то другого на ее месте не может ни один зритель. А ведь изначально играть роль должна была Татьяна Доронина.

Тогда же Татьяне предложили роль в ленте «Валентин и Валентина», и она отказалась от участия в фильме Меньшова.

«Ирония судьбы или С легким паром!»

Всех актеров в этом фильме изначально должны были сыграть другие артисты. Рязанов видел трио: Гурченко, Миронов, Басилашвили. Людмила и Андрей не прошли пробы. По мнению режиссера, они были слишком взбалмошными, веселыми и активными. Создавалось впечатление, словно они не поняли задачу. Рязанов решил, что эта пара на главные роли точно не годится.

Спокойный и рассудительный Басилашвили идеально списывался в роль серьезного Ипполита. Олег хотел принять предложение режиссера, но вмешались обстоятельства. У артиста умер отец. Он тяжело переживал утрату и решил отказаться от работы.

«Место встречи изменить нельзя»

Занимаясь поиском актеров, Станислав Говорухин видел в роли Шарапова Евгения Герасимова. Когда актер прочел сценарий, то не увидел в этой роли себя. Так был утвержден Владимир Конкин. Герасимов, посмотрев фильм на большом экране, понял, как сильно ошибался и долго жалел о своем решении.

«Москва слезам не верит»

Владимир Меньшов видел в роли тихой и спокойной Кати Маргариту Терехову, но та приняла предложение сыграть Миледи в истории про мушкетеров. Именно так с легкой руки Маргариты на съемочной площадке оказалась жена Владимира.

Зрители уверены, что обстоятельства сложились удачно. По их мнению, Алентова смотрелась в этом образе убедительнее, чем яркая Терехова.

«Бриллиантовая рука»

Молчаливая красотка и роковая соблазнительница поразила многих зрителей, впервые посмотревших фильм «Бриллиантовая рука». А ведь на месте Светланы Светличной должна была оказаться Клара Лучко. Она успешно прошла фотопробы, но не была этому рада. Лучко признавалась, что появляться на глазах у миллионов зрителей в купальнике не хотела.