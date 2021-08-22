Скарлетт Йоханссон раскритиковала поступок Disney

В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на Walt Disney Company из-за нарушения контракта по поводу ее гонорара за фильм Marvel «Черная вдова», который был одновременно выпущен в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney +. 36-летняя звезда утверждала, что ее контракт гарантировал исключительно релиз фильма в кинотеатрах, а гибридный выход привел к уменьшению бонусов с кассовых сборов.

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Компания Disney, заявившая, что иск «не имеет никаких оснований», в пятницу подала ходатайство о суде в частном арбитраже. «Первоначально ответив на этот судебный процесс женоненавистнической атакой против Скарлетт Йоханссон, Disney теперь, как и ожидалось, пытается скрыть свое неправомерное поведение в частном арбитраже», — прокомментировал произошедшее порталу E!News адвокат актрисы Джон Берлински.

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Он добавил: «Почему Disney так боится публичного судебного разбирательства по этому делу? Потому что знает, что обещания Marvel предоставить «Черной вдове» обычный релиз в кино, «как и другим их фильмам», имели прямое отношение к гарантиям того, что Disney не снизит кассовые сборы за счет увеличения подписки Disney +. Тем не менее, именно это и произошло, и мы с нетерпением ждем возможности представить неопровержимые доказательства, подтверждающие это».

Компания же утверждает, что требование о частном суде направлено на обеспечение выполнения условий контрактного соглашения с Йоханссон. Адвокат Даниэль Петрочелли, представляющий Disney и Marvel, сообщил E!News: «Мы просто просим Суд обеспечить исполнение договора сторон». По данным издания, актриса все же согласилась судиться в конфиденциальном порядке.

Disney также заявляет, что контракт Йоханссон даже не требовал выхода фильма в кинотеатрах. В документах говорится, что после того, как первоначальная дата релиза «Черной вдовы» в мае 2020 года переносилась несколько раз, «в том числе по просьбе Йоханссон» в условиях пандемии, фильм был выпущен в июле на более чем 30 000 экранов — более 1500, которые требовались по контракту.

Отметим, в своем первоначальном заявлении Disney заявила, что компания «полностью выполнила контракт г-жи Йоханссон», и добавила, что выпуск «Черной вдовы» на Disney + с Premier Access «значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию сверх 20 миллионов долларов, которые она получила на сегодняшний день». Корпорация также назвала жалобу актрисы «особенно грустной и тревожной из-за ее бессердечного пренебрежения ужасными и продолжительными глобальными последствиями пандемии COVID-19».