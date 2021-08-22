Рэдклифф оценил вероятность съемок в продолжении "Гарри Поттера"

Актер Дэниел Рэдклифф, который стал известен по культовой роли мальчика-волшебника Гарри Поттера, оценил вероятность своего участия в съемках продолжения одноименной кинофраншизы. Об этом он поговорил во время интервью для SiriusXM. Часть беседы опубликована на YouTube.

Рэдклифф рассказал, что с ним никто никогда не связывался насчет роли в возможных последующих фильмах по вселенной "Гарри Поттера". Также он ответил на вопрос, какого бы персонажа он мог и хотел бы еще сыграть в этой франшизе.

"Насколько я понимаю, вопрос был гипотетический",