Майкл Кейн пытался не моргать восемь лет

Знаменитый британский актер Майкл Кейн заявил, что во время учебы в школе он течение восьми лет старался не моргать. По словам артиста, это пугало "людей до смерти", так как они думали, что он психопат. По словам актера, из-за этого у него появилось прозвище - "Змеиные глаза". Об этом Кейн рассказал в интервью британскому таблоиду The Mirror.

Кейн полагал, что этот метод поможет ему выглядеть более убедительно на экране, а узнал он про него из книги "Самоучитель по актерской игре в кино". Как отмечает издание, подобную технику использовал другой английский актер - Энтони Хопкинс. Это помогло ему вжиться в роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме 1991 года "Молчание ягнят". Хопкинс отмечал, что если не моргать, то можно загипнотизировать аудиторию.