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Актер Майкл Кейн пытался не моргать восемь лет

Газета.Ru
2 часа назад

Знаменитый британский актер Майкл Кейн заявил, что во время учебы в школе он течение восьми лет старался не моргать. По словам артиста, это пугало "людей до смерти", так как они думали, что он психопат. По словам актера, из-за этого у него появилось прозвище - "Змеиные глаза". Об этом Кейн рассказал в интервью британскому таблоиду The Mirror.

Майкл Кейн пытался не моргать восемь лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кейн полагал, что этот метод поможет ему выглядеть более убедительно на экране, а узнал он про него из книги "Самоучитель по актерской игре в кино". Как отмечает издание, подобную технику использовал другой английский актер - Энтони Хопкинс. Это помогло ему вжиться в роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме 1991 года "Молчание ягнят". Хопкинс отмечал, что если не моргать, то можно загипнотизировать аудиторию.

Сэр Майкл Кейн ( Морис Джозеф Миклвайт) — английский актер, продюсер и писатель. Он сыграл более чем в ста полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух "Оскаров" и трех "Золотых глобусов".

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