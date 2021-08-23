Меньшиков ушел с поста директора театра Ермоловой

Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Московского драматического театра имени Ермоловой. Многие считают, что это случилось на фоне разразившегося скандала из-за массовых сокращений актеров.
Но, как пишет Starhit, Меньшиков передал должность директора Сергею Кузоятову за день до массовых увольнений. Именно он решил навести в театре порядок.
"Меньшиков пытался до последнего отстаивать их сохранение. Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру",
- рассказал Кузоятов в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Среди сокращенных сотрудников и дочь знаменитого актера Анатолия Папанова Елена. Она уверена, что Меньшиков неспроста пошел на такой поступок и считает, что таким образом он решил устроить массовую чистку кадров в театре.
Официальных комментариев сам Олег Меньшиков пока не давал.
Ранее "Рамблер" писал, что уволенная Меньшиковым актриса обвинила его в деградации театра.