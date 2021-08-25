Пять советских актеров, которые сидели в тюрьме

Популярные актеры часто становятся примерами для подражания. Но артисты — тоже люди, у которых есть темные страницы биографии. Например, уголовный срок, а то и несколько. «Рамблер» собрал пять советских актеров, которые сидели за решеткой.

Фото: Кадр из фильма «12 стульев» Кадр из фильма «12 стульев»

Арчил Гомиашвили

Видео дня

За что: воровство и разбои

Советский актер грузинского происхождения, прославившийся благодаря комедии «Двенадцать стульев», сидел в тюрьме несколько раз. Гомиашвили рассказывал: «Мальчик я был неуемный, сидел несколько раз в тюрьме — за хулиганство, за воровство. Но счастливая звезда меня вела все время». Когда Арчилу было 17 лет, он вместе с товарищем срезал обивку с театральных кресел, а потом перепродавал ее на «черном рынке». Будущего актера осудили на два года воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Николай Годовиков

За что: тунеядство и кража

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Петруха из «Белого солнца пустыни» отбывал наказание несколько раз. Первый — за тунеядство. В 1977 году Николай получил травму ноги, подравшись с соседом по коммунальной квартире. Годовиков оставался нетрудоспособным, так как больная нога мешала поиску работы. В итоге мужчина перестал стараться, и участковый, который недолюбливал будущего актера, рапортовал о его тунеядстве. За такое преступление Николай сидел за решеткой год. После выхода из тюрьмы актер совершил несколько квартирных краж. В общем счете Годовиков просидел в тюрьмах около восьми лет.

Георгий Юматов

За что: непредумышленное убийство

Кадр из фильма «Педагогическая поэма»

Актер из картин «Педагогическая поэма» и «Адмирал Ушаков» застрелил из охотничьего ружья дворника. Юматов был в состоянии алкогольного опьянения, а дворник помог хоронить ему любимую собаку. Позднее актер объяснял, что тот оскорбил его как фронтовика. Мужчине вынесли обвинения в совершении умышленного убийства на почве ссоры. Адвокат актера доказал, что действия превысили пределы необходимой обороны, а потому Юматова отпустили через два месяца после ареста под подписку о невыезде.

Владимир Долинский

За что: спекуляции с валютой

Кадр из телепередачи «Кабачок "13 стульев"»

В 1973 г. актера из «Кабачка „13 стульев“» задержали обмен долларов на рубли, что тогда было строго незаконно. Долинский провел в неволе пять лет, из которых год — в изоляторе.

Валентина Малявина

За что: предумышленное убийство

Кадр из фильма «Иваново детство»