Умер актер сериала «Флэш»

«С тяжелым сердцем я делюсь новостью о кончине моего любимого Майкла . Мы прожили 18 замечательных лет вместе с собаками, которых мы приютили и взрастили», — говорится в заявлении супруги артиста Джоди Листер.

Она назвала Нейдера красивым и обаятельным человеком с множеством талантов и навыков. По словам Листер, в последние годы жизни актер работал над книгой о себе и зависимостях, с которыми он боролся всю жизнь. В 1997 году он был арестован за вождение в нетрезвом виде со своей 13-летней дочерью в машине, а в 2001 году — за продажу кокаина.