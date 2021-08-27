Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

На сегодняшний день продолжается подготовка к полету в космос для съемок фильма "Вызов". Российская актриса Юлия Пересильд на своей странице в Instagram рассказала об этом подробнее.

"Тренировки выведение спуск в скафандрах аммиачных масках завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва разбор полетов опытнейшими космонавтами тысячи незнакомых слов и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять",

Она отметила, что слово "тяжело" не подходит для описания этой работы, так как оно слишком обычное и легкое. Актриса заключила, что впереди ее ждет еще много учебы.