Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

На сегодняшний день продолжается подготовка к полету в космос для съемок фильма "Вызов". Российская актриса Юлия Пересильд на своей странице в Instagram рассказала об этом подробнее.
"Тренировки выведение спуск в скафандрах аммиачных масках завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва разбор полетов опытнейшими космонавтами тысячи незнакомых слов и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять",
— поделилась артистка.
Она отметила, что слово "тяжело" не подходит для описания этой работы, так как оно слишком обычное и легкое. Актриса заключила, что впереди ее ждет еще много учебы.