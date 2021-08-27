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Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

Мария Иглина
3 часа назад

На сегодняшний день продолжается подготовка к полету в космос для съемок фильма "Вызов". Российская актриса Юлия Пересильд на своей странице в Instagram рассказала об этом подробнее.

Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тренировки выведение спуск в скафандрах аммиачных масках завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва разбор полетов опытнейшими космонавтами тысячи незнакомых слов и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять",

— поделилась артистка.

Она отметила, что слово "тяжело" не подходит для описания этой работы, так как оно слишком обычное и легкое. Актриса заключила, что впереди ее ждет еще много учебы.

Также Гоблин рассказал, как снимать качественное кино в России.

Актеры,Вызов,Юлия Пересильд,
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