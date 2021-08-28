Звезда сериала «Деффчонки» рассказала о нападении

Звезда комедийного сериала «Деффчонки» Полина Максимова рассказала о том, что на нее было совершено нападение. Артистка поделилась этим со своими подписчиками в Stories личного микроблога. Во время видеозаписи она буквально задыхалась от слез.

Фото: Кадр из сериала "Деффчонки" Кадр из сериала "Деффчонки"

По словам Полины, она возвращалась поздно домой. Когда она уже свернула на свою улицу, то обнаружила, что за не гонится незнакомец. Рассказывая о произошедших событиях, актриса с трудом дышала и не могла сдержать слез.

«Мне сейчас очень страшно было. За мной на улице погнался человек. Не хочу рассказывать подробностей, но это очень страшно! Поэтому, девочки, я вас всех прошу, не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой. Пожалуйста, берегите себя»,

— обратилась Полина к своим поклонницам.