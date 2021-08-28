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Звезда сериала «Деффчонки» заявила о нападении

Катерина Саломе
4 часа назад

Звезда комедийного сериала «Деффчонки» Полина Максимова рассказала о том, что на нее было совершено нападение. Артистка поделилась этим со своими подписчиками в Stories личного микроблога. Во время видеозаписи она буквально задыхалась от слез.

Звезда сериала «Деффчонки» рассказала о нападении
Фото: Кадр из сериала "Деффчонки"Кадр из сериала "Деффчонки"

По словам Полины, она возвращалась поздно домой. Когда она уже свернула на свою улицу, то обнаружила, что за не гонится незнакомец. Рассказывая о произошедших событиях, актриса с трудом дышала и не могла сдержать слез.

«Мне сейчас очень страшно было. За мной на улице погнался человек. Не хочу рассказывать подробностей, но это очень страшно! Поэтому, девочки, я вас всех прошу, не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой. Пожалуйста, берегите себя»,

— обратилась Полина к своим поклонницам.

Супруг актрисы Ольги Волковой Владимир Ховралев умер в 2015 году. После этого коллеги и друзья перестали ей даже звонить. Когда не стало ее супруга, никто не спрашивал, как у нее дела. Поэтому звезда "Папиных дочек" пожаловалась на одиночество.

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