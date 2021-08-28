Звезда сериала «Деффчонки» рассказала о нападении

Звезда комедийного сериала «Деффчонки» Полина Максимова рассказала о том, что на нее было совершено нападение. Артистка поделилась этим со своими подписчиками в Stories личного микроблога. Во время видеозаписи она буквально задыхалась от слез.
По словам Полины, она возвращалась поздно домой. Когда она уже свернула на свою улицу, то обнаружила, что за не гонится незнакомец. Рассказывая о произошедших событиях, актриса с трудом дышала и не могла сдержать слез.
«Мне сейчас очень страшно было. За мной на улице погнался человек. Не хочу рассказывать подробностей, но это очень страшно! Поэтому, девочки, я вас всех прошу, не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой. Пожалуйста, берегите себя»,
— обратилась Полина к своим поклонницам.
Супруг актрисы Ольги Волковой Владимир Ховралев умер в 2015 году. После этого коллеги и друзья перестали ей даже звонить. Когда не стало ее супруга, никто не спрашивал, как у нее дела. Поэтому звезда "Папиных дочек" пожаловалась на одиночество.