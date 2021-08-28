До сих пор секс-символы: эпатажные актеры, которым уже за 40

Согласитесь, порой не так-то просто оставаться в тонусе. Особенно, когда тебе уже за 40. Большинство в этом возрасте откровенно забивают на себя, переживая очередной внутренний кризис. Но в каждом правиле есть исключения! "Рамблер" сделал подборку из настоящих секс-символов кинематографа, которые уже переступили четвертый десяток, но все еще вгоняют в краску поклонниц, одарив их лишь одним мимолетным взглядом.
Райана можно любить не только за его искрометное чувство юмора и актерскую игру, но и за стиль и внешний вид, который с годами становится только привлекательнее. В 2007 и в 2021 годах Рейнолдс даже фигурировал в списке самых сексуальных мужчин, однако оба раза ему досталась лишь третья позиция.
В 2015 году английский актер был признан самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии издания International Business Times. Время прошло, а Чарли стал только лучше. Он до сих пор может похвастаться роскошным телом, при виде которого дамы сходят с ума.
Настоящая известность пришла к актеру в 2004 году, после выхода на экраны "Дневника памяти". В решительном Ное, роль которого исполнил актер, все женщины мира узнали свою первую любовь. С того момента прошло уже 17 лет, но Райан продолжает сводить с ума миллионы женщин.
Широкую популярность приобрел в 2010 году, когда сыграл второстепенную роль в фильме «Начало» и на фоне Ди Каприо и Джозефа Гордона-Левитта совсем не проигрывал. А спустя еще два года Харди исполнил роль секретного агента в комедийном боевике «Значит, война» и буквально сразил наповал прекрасную половину человечества.
Глядя на Джеймса, сложно представить, что такой красавец с детства не любил улыбаться. Всему причиной были кривые зубы. Однако после совместной работы ортодонта и стоматолога комплекс плохих зубов испарился и теперь актер покоряет своей улыбкой тысячи девушек по всему миру.
Известный голливудский актер, модель завоевал признание и любовь публики благодаря яркой внешности, харизме, безукоризненному таланту. Его имя неоднократно оказывалось в рейтингах самых красивых людей мира. В 2012 он завоевал заветное звание "Sexiest Mаn Alive" от журнала "People".
Неисправимый дамский угодник и ценитель белокурых королев глянца Леонардо Ди Каприо стал объектом обожания женского населения после выхода "Титаника". Возраст пошел актеру на пользу: из смазливого юнца Лео вырос в матерого эстета-обольстителя, в разы приумножив армию своих поклонниц.