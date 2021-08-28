До сих пор секс-символы: эпатажные актеры, которым уже за 40

Согласитесь, порой не так-то просто оставаться в тонусе. Особенно, когда тебе уже за 40. Большинство в этом возрасте откровенно забивают на себя, переживая очередной внутренний кризис. Но в каждом правиле есть исключения! "Рамблер" сделал подборку из настоящих секс-символов кинематографа, которые уже переступили четвертый десяток, но все еще вгоняют в краску поклонниц, одарив их лишь одним мимолетным взглядом.

1/7 Райан Рейнольдс - 44 года. Фото: @vancityreynolds Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Чарли Ханнэм - 41 год. Фото: globallookpress.com 3/7 Райан Гослинг - 40 лет. Фото: globallookpress.com 4/7 Том Харди - 43 года. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Джеймс Франко - 43 года. Фото: 6/7 Ченнинг Татум - 41 год. Фото: 7/7 Леонардо ДиКаприо - 46 лет. Фото: globallookpress.com

Райан Рейнольдс

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Райана можно любить не только за его искрометное чувство юмора и актерскую игру, но и за стиль и внешний вид, который с годами становится только привлекательнее. В 2007 и в 2021 годах Рейнолдс даже фигурировал в списке самых сексуальных мужчин, однако оба раза ему досталась лишь третья позиция.

Чарли Ханнэм

В 2015 году английский актер был признан самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии издания International Business Times. Время прошло, а Чарли стал только лучше. Он до сих пор может похвастаться роскошным телом, при виде которого дамы сходят с ума.

Райан Гослинг

Настоящая известность пришла к актеру в 2004 году, после выхода на экраны "Дневника памяти". В решительном Ное, роль которого исполнил актер, все женщины мира узнали свою первую любовь. С того момента прошло уже 17 лет, но Райан продолжает сводить с ума миллионы женщин.

Том Харди

Широкую популярность приобрел в 2010 году, когда сыграл второстепенную роль в фильме «Начало» и на фоне Ди Каприо и Джозефа Гордона-Левитта совсем не проигрывал. А спустя еще два года Харди исполнил роль секретного агента в комедийном боевике «Значит, война» и буквально сразил наповал прекрасную половину человечества.

Джеймс Франко

Глядя на Джеймса, сложно представить, что такой красавец с детства не любил улыбаться. Всему причиной были кривые зубы. Однако после совместной работы ортодонта и стоматолога комплекс плохих зубов испарился и теперь актер покоряет своей улыбкой тысячи девушек по всему миру.

Ченнинг Татум

Известный голливудский актер, модель завоевал признание и любовь публики благодаря яркой внешности, харизме, безукоризненному таланту. Его имя неоднократно оказывалось в рейтингах самых красивых людей мира. В 2012 он завоевал заветное звание "Sexiest Mаn Alive" от журнала "People".

Леонардо ДиКаприо