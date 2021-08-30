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Было — стало: куда пропала готка Даша Васнецова из «Папиных дочек»

WMJ.ruиещё 1
6 часов назад

WMJ.ru расскажет, как сложилась судьба актрисы из любимого сериала нулевых.

Куда пропала готка Даша Васнецова из «Папиных дочек»
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"Кадр из сериала "Папины дочки"

Актрисе Насте Сиваевой, которую многие узнали по роли Даши из «Папиных дочек», сейчас 29 лет. В последние несколько лет звезда не появляется на телеэкранах, не посещает светские мероприятия и лишь изредка делится личными кадрами в соцсетях. Поклонники до сих пор гадают, куда пропала артистка.

Настя Сиваева начинала свою карьеру как модель. Будущая звезда занималась хореографией и выступала в детском театре. Первой серьезной работой актрисы стала передача «Улица Сезам». Затем ее пригласили сниматься в несколько проектов, в том числе в «Ералаш».

@sivaeva

Именно «Папины дочки» принесли Сиваевой популярность. Во время съемок последних сезонов актриса обучалась на актерском факультете. В течение последующих нескольких лет звезда принимает участие в нескольких проектах, но потом внезапно пропадает с экранов. Лишь в 2019 году она озвучила одного из персонажей в мультфильме «Шахерезада. Нерассказанные истории».

Судя по всему, Настя не захотела дальше развиваться как актриса. Она изредка выкладывает фотографии в личном блоге, на которых можно увидеть кадры из фотосессий или путешествий. О личной жизни звезды тоже нет никакой информации: она ведет закрытый образ жизни и не делится подробностями.

Актеры,Папина дочка,WMJ.RU,
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