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Беляев ответил на слухи о романе с Муравьевой

Мира Маркина
3 часа назад

Актер Юрий Беляев прокомментировал слухи о романе с актрисой Ириной Муравьевой, с которой они вместе сыграли в фильме "Эта женщина в окне". Об этом артист рассказал в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Беляев ответил на слухи о романе с Муравьевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не знал, что нас как-то зрители пытались соединить. Ничего этого не было и не могло быть. У Иры была крепкая семья", – заявил Беляев.

Кроме того, актер признался Борису Корчевникову, что роль жонглера должен был играть не он, а Валентин Гафт, но он отказался сниматься.

"Я чувствовал себя человеком, находящимся в этой клумбе и дышащим вот этим нектаром их дарований и талантов. У меня было наслаждения столько, сколько я вместить за всю свою жизнь не могу!" – поделился Беляев.

В отличие от Беляева актера из "Универа" Арарата Кещяна раздражили коллеги. Он рассказал о проблемах на съемках в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Мануччи".

Актеры,Судьба человека,Ирина Муравьева,Валентин Гафт,Юрий Беляев,Борис Корчевников,
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