Как Тарковский стал злым гением для Николая Бурляева

Его называют одним из самых выдающихся актеров XX века, он сыграл более 70 ролей в кино, познав вкус славы еще в подростковом возрасте. Его открыли зрителю режиссеры Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Правда, последнего Николай Бурляев позже называл своим злым гением, в некотором смысле сломавшим ему жизнь. О том, что же произошло между режиссером и юным актером, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Военно-полевой роман" Кадр из фильма "Военно-полевой роман"

Николай с детства мечтал стать актером, но в способностях своих никогда не был уверен. И даже уже готовы был отказаться от своей мечты, после неудачных проб на роль в картине “Урок истории”: Николай пришел туда со старшим братом Борисом. Роль досталась брату, а Николай решил, что актером ему не быть и заинтересовался другим видом искусства — архитектурой.

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Но стать архитектором Бурляеву было не суждено. Когда Николай учился в шестом классе, его на улице увидел Андрей Кончаловский, в то время еще студент режиссерского факультета. Подросток идеально подходил для главной роли в дипломной работе Кончаловского “Мальчик и голубь”. От предложения Кончаловского Николай, разумеется, не отказался.

Кадр из фильма "Мальчик и голубь"

Кинодебют Бурляева отказался более чем успешным: фильм получил приз на Венецианском кинофестивале в 1962 году, а фотография Николая попала в картотеку “Мосфильма”. Юного актера увидел и Андрей Тарковский. Режиссер запомнил подростка и вскоре предложил ему роль в своем фильме “Иваново детство”.

Николаю предстояло воплотить на экране образ подростка, лишившегося детства из-за войны. И ему это блестяще удалось. Картина заслужила признание и в СССР и за границей, получив на Венецианском кинофестивале “Золотого льва св. Марка”. Бурляев стал невероятно популярен и встал в один ряд со взрослыми актерами.

В 1966 году, когда Тарковский приступил к съемкам фильма “Андрей Рублев”, то снова предложил роль Бурляеву. Правда, стоит отметить, что ролью Бориски ни режиссер, ни режиссер довольны не были.

Бурляев, который считал Тарковского своим отцом в кино, жил в ожидании новых ролей от своего учителя. Но предложений от режиссера больше не поступало. При этом сам Тарковский очень ревностно относился к славе Николая, не одобряя его работу у других режиссеров и полагая, что тому следует сниматься лишь в том амплуа, в котором его видел сам Тарковский.

Кадр из фильма "Иваново детство"

Кинокарьера Бурляева развивалась стремительно и весьма успешно, хотя некоторым картинам с его участием пришлось на длительное время отправиться на полку. Такая участь постигла фильмы “Мальчик и девочка”, “Лермонтов”, “Мастер и Маргарита”, а после выхода фильма “Игрок” Бурляева записали в актеры с “несоветской внешностью”.