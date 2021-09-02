Четыре любовных романа Киану Ривза

Он никогда не был Дон Жуаном, как Джордж Клуни, никогда не выбирал в спутницы топ-моделей, как Леонардо Ди Каприо и никогда не начинал новых романов на съемочной площадке, как Брэд Питт. Но именно о нем грезят миллионы женщин по всей планете.

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Сегодня Киану Ривз отмечает 57-й день рождения, и в честь такого события мы решили вспомнить о немногих известных широкой публике романах актера.

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Джентльмены предпочитают блондинок, Агент 007 все чаще бывает замечен рядом с брюнетками, а вот вкус Киану Ривза едва ли можно назвать предсказуемым.

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Слава к обаятельному брюнету пришла в довольно раннем возрасте, но это ничуть не сказалось ни на его простоте, ни на его взглядах на мир. В молодости актер кардинально отличался от себя сегодняшнего. Он часто улыбался и казался беззаботным, однако ни о каких романах темноволосого красавчика и тогда широкой публике так ничего и не удалось узнать, невзирая на настойчивость и отчаянные попытки хоть что-то раскопать.

Жить Ривз всегда предпочитал в отелях или на худой конец снимал дом. Более двадцати лет успешной кинокарьеры Киану и не думал покупать себе жилище, хотя он является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа.

Его тяга к скитаниям и перекусам где-нибудь на улице так нравится публике, что уже давно превратилась в мем. А нежелание обзаводиться семьей кажется то привлекательно-таинственным, то наполненным болью прошлого решением. Но что же мы в сущности знаем о личной жизни актера, кроме того, что ему приписывали романы со всеми партнершами по съемкам?

Однажды он чуть было не стал отцом, как-то был близок к свадьбе, но в итоге по сей день холост. Известно также то, что Киану не влюбляется в тех женщин, в которых влюблены все... Он выбирает спутниц, руководствуясь лишь собственными чувствами и эмоциями. Итак, как же выглядят те немногие дамы, которым удалось растопить сердце самого загадочного, грустного и чертовски богатого голливудского парня.

Дженнифер Сайм

Она была начинающей актрисой, а он уже успешным артистом, за плечами которого было немало классных фильмов. С Дженнифер Сайм Киану Ривза, по слухам, познакомила его сестра. Дженнифер на тот момент была по уши влюблена в успешного актера, но и подумать не могла, что желание получить его автограф обернется головокружительным романом. Все считали их супругами, но союз так и не был официально оформлен.

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Всего через год Сайм забеременела, и фотографии с ней и счастливым Киану заполонили все мировые таблоиды. Их роман был сказкой, а они с трепетом ожидали пополнения. За несколько недель до родов сердце нерожденной дочери Ривза перестало биться в утробе матери. Удар был таким сильным, что влюбленные просто не смогли стать опорой друг для друга. Каждый пытался пережить боль утраты самостоятельно.

Киану некоторое время не снимался, а вот Дженнифер пристрастилась к спиртному и запрещенным препаратам. В ужасную и нелепую аварию Сайм попала, когда ехала с одной вечеринки на другую. Судмедэкспертиза показала наличие в ее крови алкоголя и еще ряда препаратов. Ривз был не в городе и узнал о случившемся по телефону. С тех пор Киану редко улыбается, часто бродит в одиночестве и, кажется, специально не позволяет себе становиться отцом.

Клэр Форлани

После совместных съемок с Брэдом Питтом весь мир приписывал Клэр Форлани роман именно с ним. Однако актриса легкой поступью вошла в жизнь Ривза, и он даже (под ее влиянием или нет) купил дом и квартиру в Нью-Йорке. Близкие друзья пары, а были и такие, уверяли: Клэр сказала Киану «да». Вопрос оставался лишь с выбором даты и временем свадьбы. Но ничего подобного так и не произошло. Ривз в привычной для себя манере не стал ничего объяснять.

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Через время Клэр вышла замуж и сейчас воспитывает приемного сына, наслаждаясь счастливой семейной жизнью и спокойной кинокарьерой вне голливудских тусовок.

Хелли Майерс-Шайер

В отличие от своих коллег Ривз никогда не был особо падок на юных старлеток. Тем удивительнее был его годовой роман с Хелли Майерс-Шайер — дочерью известных сценаристов Нэнси Майерс и Чарльза Шайера. Ей было всего 20 лет, когда 43-летний Киану ничуть не смущаясь целовал ее в кафе-бистро, сидя за столиком. Как знать, может, кризис среднего возраста коснулся и Ривза.

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Долго этот роман не просуществовал, о свадьбе не было даже разговоров. Зато в ответ на вопросы репортеров о причинах разрыва, Киану, смеясь, сообщил, что главная любовница в его жизни — это работа. Именно карьера волнует Ривза, по его словам, больше всего прочего. Что же касается женщин, то выбирает он их, опираясь исключительно на свои эмоции — зацепила или нет.

Александра Грант

Художница Александра Грант никак не попадает под критерии идеальной спутницы голливудского красавчика. Ее седые волосы многим кажутся совершенной странностью, а то, что они с Ривзом, можно сказать, одного возраста, и вовсе вызывает состояние, близкое к шоку. Где это видано, чтобы успешный актер выбирал себе в спутницы ровесницу. Но и тут Киану ломает все стереотипы. Он счастлив — и это главное.

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С Александрой канадский актер знаком давно, с годами они стали друзьями. На светских раутах вместе Грант и Ривз появлялись довольно часто, однако никогда прежде не держались за руки... До недавнего времени.

Такой поворот событий наделал немало шума, а художницу сделал невероятно популярной персоной, у которой стали часто брать интервью. Теперь за ее поступками и внешностью наблюдают с повышенным вниманием, но она не жалуется. Ривз снова улыбается и кажется совершенно спокойным рядом с избранницей. У актера все также много проектов, но он находит время и на работу, и на личную жизнь.

В отличие от многих пар пандемия не разрушила этот тандем, а еще больше укрепила. Ривз, похоже, нашел ту, которую так долго ждал.

«Я хочу найти родственную душу. Я бы хотел гармоничных отношений с женщиной, которой я мог бы посвятить всего себя»,

— сказал однажды Киану.