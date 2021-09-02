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Хабенского назвали актером, которому доверяют больше всего

News.ru
1 час назад

Константин Хабенский назван актёром, которому больше всего доверяют россияне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте исследовательского центра «Ромир».

Хабенского назвали актером, которому доверяют больше всего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Респондентам был задан вопрос «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» и предлагалось назвать семь человек. Первым в списке должен быть тот, кому опрашиваемый доверяет больше всего. Варианты ответа не предлагались, выбор делался исходя из личных предпочтений опрашиваемых. Помимо Хабенского, в тройку лидеров опроса вошли актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев и режиссёр и актёр Никита Михалков.

Четвёртое и пятое места в списке заняли актёры Сергей Безруков и Чулпан Хаматова. При этом режиссёр Федор Бондарчук поднялся с 10-й строчки на шестую, а актёр и сценарист Иван Охлобыстин опустился на седьмое место. Новичками рейтинга стали актёр Владимир Машков и телеведущая Юлия Меньшова, занявшие соответственно восьмое и девятое места. Замыкает десятку самых вызывающих доверие личностей артист балета Николай Цискаридзе.

Аналогичный опрос проводился в мае этого года. Тогда в списки публичных личностей, которым доверяют больше всего, попали журналист Владимир Соловьёв, юморист Павел Воля, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комик Гарик Харламов и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов. Отдельно проводился опрос для женщин, в котором места в первой пятёрке заняли Алла Пугачёва, Сергей Безруков, Ксения Бородина, Чулпан Хаматова и Юлия Барановская.

Актеры,Юлия Барановская,Дмитрий Борисов,Гарик Харламов,Дмитрий Губерниев,Чулпан Хаматова,Иван Охлобыстин,Николай Цискаридзе,Павел Воля,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,Ксения Бородина,Юлия Меньшова,Владимир Машков,Федор Бондарчук,Дмитрий Нагиев,Никита Михалков,Константин Хабенский,
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