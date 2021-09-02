Хабенского назвали актером, которому доверяют больше всего

Респондентам был задан вопрос «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» и предлагалось назвать семь человек. Первым в списке должен быть тот, кому опрашиваемый доверяет больше всего. Варианты ответа не предлагались, выбор делался исходя из личных предпочтений опрашиваемых. Помимо Хабенского, в тройку лидеров опроса вошли актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев и режиссёр и актёр Никита Михалков.