Блондинка, которой так и не удалось заменить Монро

Джейн Мэнсфилд была одной из главных блондинок Голливуда, умело эксплуатировавшей образ легкомысленной глупышки, которую интересуют лишь мужчины и наряды. При этом она знала пять языков, а уровень ее IQ составлял 149 баллов. Ей прочили славу Мэрилин Монро, с которой часто сравнивали. Но, увы, главной сопернице Мерилин так и не удалось занять ее место. История Джейн Мэнсфилд — в материале “Рамблера”.

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Красавица-блондинка Вера Джейн Палмер привыкла ко всеобщему вниманию с детства, а в юности выиграла в городе, где жила практически все конкурсы красоты. Девушка мечтала о карьере актрисы и была полна решимости сделать головокружительную карьеру в Голливуде.

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Но до этого, еще в 17 лет, Джейн впервые вышла замуж за Пола Мэнсфилда. К моменту бракосочетания девушка уже ждала от будущего супруга ребенка. Появившуюся на свет дочь молодые родители оставили бабушке, а сами переехали в Калифорнию, ближе к мечте Джейн.

Там Мэнсфилд пыталась участвовать в театральных постановках, пробовала сниматься в рекламе, а позже снялась в фильме “Женские джунгли”. И в то же время разошлась с супругом: оба изменяли друг другу.

После развода Джейн не страдала: она начала много сниматься в кино, играла в бродвейских мюзиклах, работала моделью и заключила контракт с Warner Brothers. Да и от недостатка мужского внимания Мэнсфилд не страдала: буквально через несколько дней после официального развода с первым супругом Джейн вышла замуж во второй раз. Избранником блондинки стал Микки Харгитей, победитель конкурса “Мистер Вселенная”. В браке на свет появилось трое детей, супруги казались идеальной парой, но Джейн продолжала заводить романы на стороне. В итоге и второй брак закончился разводом.

В третий раз Мэнсфилд вышла замуж за режиссера и продюсера Мэтта Симбера, но стать хорошей женой у нее и на этот раз не вышло. Она даже не пыталась скрыть от мужа свои измены. Спустя всего лишь год супруги развелись.

Романы Джейн Мэнсфилд вряд ли можно пересчитать на пальцах. Среди ее воздыхателей было множество известных и богатых мужчин. В частности, Мэнсфилд имела непродолжительные отношения с Джоном Кеннеди, еде до встречи его с Мэрилин Монро.

С Мэрилин Джейн Мэнсфилд сравнивали часто: обе блондинки, сексуальные, пользующиеся успехом у мужчин, актрисы. После гибели Монро в 1962 году все были уверены, что именно Мэнсфилд займет ее место на киноолимпе. Компания 20th Century Fox заключила с блондинкой контракт, надеясь, что фильмы с Джейн будут пользоваться не меньшей популярностью, чем картины, в которых принимала участие Монро. Но надежды не оправдались.

Актриса довольно часто снималась на европейских студиях, но фильмы, в которые ее приглашали, были низкобюджетными и не приносили Джейн ни денег, ни славы.

Последней картиной, в которой снялась Мэнсфилд стал фильм “Обещания! Обещания!”, в котором актриса появилась в кадре совершенно обнаженной. Кинокарьеру Джейн пришлось променять на выступления на разного рода частных мероприятиях и в ночных клубах.

Востребованный раньше образ сексапильной блондинки с аппетитными формами уходил в прошлое, популярность стали завоевывать актрисы совсем другого типажа: хрупкие, похожие на подростков. Времена славы Джейн, увы, прошли.