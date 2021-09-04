Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Звезда «Ворониных» пожаловалась на домогательства

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Российская актриса Екатерина Волкова высказала свое мнение о домогательствах, назвав подобное поведение «свинством и скотством». Интервью с ней опубликовало издание «Вокруг ТВ».

Звезда «Ворониных» пожаловалась на домогательства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда сериала «Воронины» пожаловалась, что и сама сталкивалась с таким, но «не в лоб».

«Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб. Но я и не работала там, с людьми я в прекрасных отношениях. Мы не затрагиваем эти темы, но мы общаемся. Я понимаю, да, что попытка была. Можно было и согласиться — каждому свое», — отметила артистка.

Она добавила, что сейчас в кино нельзя попасть через постель, такие истории остались в 2000-х. «Хотя хрен его знает! Я туда уже не лезу, возраст не тот», — посмеялась 47-летняя актриса.

Волкова также вспомнила, что однажды с ней хотел познакомиться влиятельный мужчина. Его представитель звонил и предлагал встречу артистке, на что та ответила, что она замужем, и положила трубку. Звонки продолжились, и собеседник звезды пригрозил, что она еще пожалеет о своем отказе.

Актеры,Екатерина Волкова,Вокруг ТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители