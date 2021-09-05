Каждый раз, когда актер получает сценарий, ему нужно сделать выбор — играть или отказаться. И каждый раз невозможно со стопроцентной точностью предсказать, насколько успешным получится фильм. "Рамблер" вспоминает актеров, которые словно почувствовали будущий провал и не стали сниматься.

1/7 Шарлиз Терон Фото: @charlizeafrica Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Дженнифер Энистон Фото: @jenniferaniston 3/7 Майкл Дуглас Фото: @michaelkirkdouglas 4/7 Натали Портман Фото: @natalieportman Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Николь Кидман Фото: @nicolekidman 6/7 Джонни Депп Фото: @johnnydepp 7/7 Холли Берри Фото: @halleberry

Шарлиз Терон

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Многие помнят нежную блондинку из фильма "Шоугелз" — на эту роль пробовались многие известные актрисы, а для Шарлиз Терон она могла бы стать дебютной. Но создатели фильма предпочли Элизабет Беркли. Критики оценили картину не слишком высоко, отметив в том числе плохую актерскую игру.

Дженнифер Энистон

На роль в фильме "Пиксели" приглашали Дженнифер Энистон, но она не смогла сниматься из-за высокой занятости. Роль досталась другой актрисе, но лента получила много негативных отзывов и не смогла повторить успех короткометражки 2010 года, которая легла в основу фильма.

Майкл Дуглас

На главную роль в фильме "Остров головорезов" утвердили Майкла Дугласа. Сначала актер требовал увеличить экранное время и как можно скорее начать съемки, а потом отказался играть. Роль досталась Мэттью Модайну, который умел фехтовать. Но несмотря на все усилия создателей фильм провалился в прокате.

Натали Портман

"Грязные танцы" стал одним из главных фильмов противоречивых 1980-х. Спустя 15 лет вышло продолжение истории "Грязные танцы-2: Гаванские ночи". Натали Портман отказалась от роли и не ошиблась, хотя ее настойчиво звали в этот проект.

Николь Кидман

Актриса могла бы стать женщиной-кошкой, но роль досталась Холли Берри, которая получила за нее "Золотую малину".

Джонни Депп

Главную роль в "Призрачном гонщике" должен был играть Джонни Депп. Но когда об этом узнал Николас Кейдж, он заставил продюсеров выбрать его и прогадал. Картину критиковали и профи, и простые зрители.

Холли Берри