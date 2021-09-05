Каждый раз, когда актер получает сценарий, ему нужно сделать выбор — играть или отказаться. И каждый раз невозможно со стопроцентной точностью предсказать, насколько успешным получится фильм. "Рамблер" вспоминает актеров, которые словно почувствовали будущий провал и не стали сниматься.
Многие помнят нежную блондинку из фильма "Шоугелз" — на эту роль пробовались многие известные актрисы, а для Шарлиз Терон она могла бы стать дебютной. Но создатели фильма предпочли Элизабет Беркли. Критики оценили картину не слишком высоко, отметив в том числе плохую актерскую игру.
На роль в фильме "Пиксели" приглашали Дженнифер Энистон, но она не смогла сниматься из-за высокой занятости. Роль досталась другой актрисе, но лента получила много негативных отзывов и не смогла повторить успех короткометражки 2010 года, которая легла в основу фильма.
На главную роль в фильме "Остров головорезов" утвердили Майкла Дугласа. Сначала актер требовал увеличить экранное время и как можно скорее начать съемки, а потом отказался играть. Роль досталась Мэттью Модайну, который умел фехтовать. Но несмотря на все усилия создателей фильм провалился в прокате.
"Грязные танцы" стал одним из главных фильмов противоречивых 1980-х. Спустя 15 лет вышло продолжение истории "Грязные танцы-2: Гаванские ночи". Натали Портман отказалась от роли и не ошиблась, хотя ее настойчиво звали в этот проект.
Актриса могла бы стать женщиной-кошкой, но роль досталась Холли Берри, которая получила за нее "Золотую малину".
Главную роль в "Призрачном гонщике" должен был играть Джонни Депп. Но когда об этом узнал Николас Кейдж, он заставил продюсеров выбрать его и прогадал. Картину критиковали и профи, и простые зрители.
Отказалась от роли в фильме "Джильи", который впоследствии получил целых шесть антипремий "Золотая малина", включая номинации "худший фильм", "худший режиссер", "худшая актриса" и "худший актер". Кстати, влюбленную пару в фильме сыграли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.