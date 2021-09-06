Веном, ведьмак или герцог: кто станет новым Джеймсом Бондом

Поклонники бондианы уже который год гадают, кто же станет преемником Дэниела Крейга. Пока создатели франшизы еще не определились с новым Джеймсом Бондом, «Рамблер» собрал главных претендентов на эту роль.

1/8 Поклонники бондианы уже который год гадают, кто же станет преемником Дэниела Крейга. Фото: Кадр из фильма "Казино Рояль" Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Уже несколько лет зарубежные СМИ с полной уверенностью пишут о том, что Том Харди станет новым Джеймсом Бондом. Фото: globallookpress.com 3/8 Одним из главных претендентов на роль спецагента (помимо Харди, разумеется) называют звезду «Ведьмака» Генри Кавилла. Фото: globallookpress.com 4/8 На роль нового спецагента Идриса Эльбу предложил «Джеймс Бонд в отставке» Пирс Броснан (напомним, он играл агента 007 с 1995 по 2002 год). Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Тома Хиддлстона называют эталоном британского стиля и шарма. Актер окончил Итон, обучался в Кембридже, а еще ему идут смокинги – чем не идеальный агент 007? Фото: globallookpress.com 6/8 В начале 2021 года букмекерская контора Ladbrokes заявила, что звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж стал одним из кандидатов на роль Джеймса Бонда. Фото: globallookpress.com 7/8 Известный по фильмам «МакМафия», «Война и мир» и «Коматозники» Джеймс Нортон не раз упоминался в прессе как возможный преемник Дэниела Крейга. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Сможет ли Ричард Мэдден избавиться от образа Робба Старка из «Игры Престолов» и появиться на больших экранах в роли Джеймса Бонда – возможно. Фото: globallookpress.com

Том Харди

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Уже несколько лет зарубежные СМИ с полной уверенностью пишут о том, что Том Харди станет новым Джеймсом Бондом. Это подтвердил и портал Espress, который назвал актера в числе главных претендентов на место Крейга. Сам Харди не скрывает, что хочет стать следующим агентом 007, но пока отказывается комментировать свои шансы на эту роль. «В актерской среде есть поговорка, мол, если ты просто говоришь о как-то своей будущей роли, она может и не стать твоей вовсе» - заявил актер в интервью Daily Beast.

Генри Кавилл

Одним из главных претендентов на роль спецагента (помимо Харди, разумеется) называют звезду «Ведьмака» Генри Кавилла. Как отмечают зарубежные СМИ, актер знает, как драться и выглядеть при этом безупречно (и костюм-то он кровью не испачкает, и рубашку не помнет), эффектно уходить от погони, да и просто бороться со вселенским злом. В пользу красавчика говорит и то, что он как и все предыдущие Бонды, родился в Великобритании. Кстати, Кавилл в одном из интервью уже признавался, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда, но тогда ему предпочли Крейга. Однако Генри после этого не раз намекал, что все еще заинтересован сняться в бондиане.

Идрис Эльба

На роль нового спецагента Эльбу предложил «Джеймс Бонд в отставке» Пирс Броснан (напомним, он играл агента 007 с 1995 по 2002 год). В интервью People он подчеркнул, что Идрис был бы великолепен в этом амплуа. Эльба и сам признавался, что с удовольствием снялся бы в продолжении бондианы. «Бонд — знаковый персонаж, которого любят зрители. Конечно, если бы мне предложили: «Хочешь сыграть Джеймса Бонда?», я бы ответил: «Безусловно да!» Но это не совсем то да, про которое можно сказать: «Да, я хочу быть черным Бондом», — откровенничал актер в одном из интервью.

Том Хиддлстон

Актера называют эталоном британского стиля и шарма. Хиддлстон окончил Итон, обучался в Кембридже, а еще ему невероятно идут смокинги – чем не идеальный Джеймс Бонд, считают поклонники франшизы (и мы с ними в этом согласны). Летом 2021 года журнал Empire напрямую спросил Тома о его перспективе сыграть спецагента. Хиддлстон ответил на вопрос весьма уклончиво: «Что я могу сказать, чего вы еще не знаете? Интересно само по себе, что я внезапно стал полностью осознавать то, что говорю, не так ли? Что бы я ни сказал по этому поводу, это вызовет еще больше вопросов у общественности», — заявил актер, чем еще больше запутал фанатов бондианы.

Реге-Жан Пейдж

В начале 2021 года британская букмекерская контора Ladbrokes заявила, что звезда «Бриджертонов» стал одним из кандидатов на роль Джеймса Бонда. Позже и сам актер подлил масла в огонь, написав в Twitter: «Регенство, королевская кровь. Взболтать и смешивать». Поклонники бондианы сразу считали в его словах отсылку к рецепту мартини, который предпочитает экранный агент 007, и тут же решили, что Пейджа пригласили на кастинг.

Джеймс Нортон

Известный по фильмам «МакМафия», «Война и мир» и «Коматозники» актер не раз упоминался в прессе как возможный преемник Дэниела Крейга. Нортона называют «идеальной кандидатурой» - все из-за его британского лоска и умения носить строгие костюмы. Сейчас уже понятно, что красавчику роль агента 007 в ближайшее время не достанется, однако поклонницы не перестают надеяться, что увидят Нортона в похожих амплуа.

Ричард Мэдден

Смотрим на Ричарда Мэддена в смокинге, а видим Робба Старка в медвежьей шкуре. Сможет ли актер избавиться от прилипшего к нему образа его героя из «Игры Престолов» и появиться на больших экранах в роли Джеймса Бонда – возможно. Во всяком случае британские букмекерские конторы активно принимают на него ставки.

Напомним, с 1954 по 2015 год вышло 24 фильма об агенте 007. За 60 лет на экранах сменилось шесть Джеймсов Бондов: в свое время их сыграли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Премьера 25-го фильма бондианы должна была состояться еще в 2020 году, однако неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса – сейчас выход картины запланирован на 30 сентября 2021.