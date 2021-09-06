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Как Толик Полено из «Счастливы вместе» стал семьянином

WMJ.ru
3 часа назад

WMJ.ru расскажет, как изменилась внешность и сложилась судьба исполнителя одной из главных ролей в известном телесериале.

Как Толик Полено из «Счастливы вместе» стал семьянином
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе»Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Фанаты сериала «Счастливы вместе» наверняка помнят смазливого бездельника и эдакого альфа-самца Толика Полено — вместе со своей супругой Леной он жил по соседству на лестничной клетке с семейством Букиных. Так вот, его сыграл Павел Савинков. Эта роль принесла актеру славу и с десяток новых проектов в кино, правда, в подавляющем большинстве из них он перевоплощался в персонажей второго плана.

@_pavel_savinkov_

В 2017 году на телеканале ТНТ состоялась премьера «Улицы», где Савинкову досталась одна из главных ролей — обанкротившегося бизнесмена, вынужденного с семьей перебраться из коттеджа на Рублевке в обычную квартиру в спальном районе Москвы.

С подачи коллеги по «Улице» Лели Барановой актер завел аккаунт в Instagram. В личном блоге Савинков делится с 40-тысячной аудиторией фотографиями и видео со съемок, а личную жизнь оставляет за кадром. Тем временем у него и его жены — актрисы Театра им. Е. Б. Вахтангова Александры Стрельциной подрастают двое детей.

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