Как Толик Полено из «Счастливы вместе» стал семьянином

WMJ.ru расскажет, как изменилась внешность и сложилась судьба исполнителя одной из главных ролей в известном телесериале.

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе» Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Фанаты сериала «Счастливы вместе» наверняка помнят смазливого бездельника и эдакого альфа-самца Толика Полено — вместе со своей супругой Леной он жил по соседству на лестничной клетке с семейством Букиных. Так вот, его сыграл Павел Савинков. Эта роль принесла актеру славу и с десяток новых проектов в кино, правда, в подавляющем большинстве из них он перевоплощался в персонажей второго плана.

@_pavel_savinkov_

В 2017 году на телеканале ТНТ состоялась премьера «Улицы», где Савинкову досталась одна из главных ролей — обанкротившегося бизнесмена, вынужденного с семьей перебраться из коттеджа на Рублевке в обычную квартиру в спальном районе Москвы.