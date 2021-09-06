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Умер Жан-Поль Бельмондо

Анна Шутова
3 часа назад

Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката артиста.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Актер дебютировал в кино в 1956 году, но по-настоящему прославился через четыре года, после роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Картина считается манифестом французской "новой волны".

"Наверное, я угадал нужный момент: пришел со своим перебитым носом, разболтанностью, в простой куртке. И меня приняли. Для кино началось новое время...", - приводит его слова РИА Новости.

Всего актер исполнил около ста ролей. Он сыграл в фильмах "Безумный Пьеро", "Профессионал", "Горит ли Париж?", "Сирена "Миссисипи", "Борсалино", "Великолепный" и других.

В 2016 году Бельмондо получил "Золотого льва" за вклад в кинематограф.

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