Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката артиста.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Актер дебютировал в кино в 1956 году, но по-настоящему прославился через четыре года, после роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Картина считается манифестом французской "новой волны".

"Наверное, я угадал нужный момент: пришел со своим перебитым носом, разболтанностью, в простой куртке. И меня приняли. Для кино началось новое время...", - приводит его слова РИА Новости.

Всего актер исполнил около ста ролей. Он сыграл в фильмах "Безумный Пьеро", "Профессионал", "Горит ли Париж?", "Сирена "Миссисипи", "Борсалино", "Великолепный" и других.