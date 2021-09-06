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Золотой лев кинематографа: каким мир запомнит Бельмондо

Диана Товсепова
2 часа назад

Шестого сентября скончался культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо. За его плечами было 88 лет жизни, около ста ролей и бесконечная любовь зрителей по всему миру.

Один из дебютных фильмов Жан-Поля - 13-минутная комедийная лента Жан-Люка Годара "Шарлотта и ее Жюль". Бельмондо потом вспоминал: «Стою на улице Сен-Бенуа. Ко мне подходит тип и говорит: «Хотите сняться в кино?» Говорю: «Нет». А он такой: «Я вам заплачу. Честно».
1/7 Один из дебютных фильмов Жан-Поля - 13-минутная комедийная лента Жан-Люка Годара "Шарлотта и ее Жюль". Бельмондо потом вспоминал: «Стою на улице Сен-Бенуа. Ко мне подходит тип и говорит: «Хотите сняться в кино?» Говорю: «Нет». А он такой: «Я вам заплачу. Честно».
Фото: Кадр из фильма "Шарлотта и ее Жюль" (1958)
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Персонаж Бельмондо в картине "На последнем дыхании" во многом сформировал его образ. Это Мишель Пуакар – настоящий прожигатель жизни, молодой, самонадеянный, ни на кого не рассчитывает, ни с кем не считается. Представьте себе, с момента премьеры фильма прошло больше 60 лет, а в соцсетях все еще бесконечно публикуют знаменитые чувственные кадры с сигаретой.
2/7 Персонаж Бельмондо в картине "На последнем дыхании" во многом сформировал его образ. Это Мишель Пуакар – настоящий прожигатель жизни, молодой, самонадеянный, ни на кого не рассчитывает, ни с кем не считается. Представьте себе, с момента премьеры фильма прошло больше 60 лет, а в соцсетях все еще бесконечно публикуют знаменитые чувственные кадры с сигаретой.
Фото: Кадр из фильма "На последнем дыхании" (1960)
Кино о человеческих чувствах во время войны. В картине "Чочара" есть все —неподражаемая Софи Лорен и одна из лучших драматических ролей Бельмондо.
3/7 Кино о человеческих чувствах во время войны. В картине "Чочара" есть все —неподражаемая Софи Лорен и одна из лучших драматических ролей Бельмондо.
Фото: Кадр из фильма "Чочара" (1960)
Лента "Великолепный" считается лучшей комедией Бельмондо. Он сыграл писателя Франсуа Мерлена, одержимого своим персонажем. Только взгляните, как ему подошел этот образ! "Этот персонаж удивительно подходит мне. Я сыграл столько серьезных героев, что все решили, что я и в жизни такой. Без Филиппа де Брока люди могли бы позабыть, что я комедийный актер. К сожалению, в этом жанре очень редко найдешь хороший сюжет", — говорил актер.
4/7 Лента "Великолепный" считается лучшей комедией Бельмондо. Он сыграл писателя Франсуа Мерлена, одержимого своим персонажем. Только взгляните, как ему подошел этот образ! "Этот персонаж удивительно подходит мне. Я сыграл столько серьезных героев, что все решили, что я и в жизни такой. Без Филиппа де Брока люди могли бы позабыть, что я комедийный актер. К сожалению, в этом жанре очень редко найдешь хороший сюжет", — говорил актер.
Фото: Кадр из фильма "Великолепный" (1973)
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Бесподобная актерская игра двух противников (Жан-Поль Бельмондо в роли частного детектива и Бруно Кремер в роли неуловимого и беспощадного «Ястреба».) держит зрителя в напряжении до самых финальных кадров. Именно за такие картины весь Союз обожал Бельмондо.
5/7 Бесподобная актерская игра двух противников (Жан-Поль Бельмондо в роли частного детектива и Бруно Кремер в роли неуловимого и беспощадного «Ястреба».) держит зрителя в напряжении до самых финальных кадров. Именно за такие картины весь Союз обожал Бельмондо.
Фото: Кадр из фильма "Частный детектив" (1976)
В культовой картине "Кто есть кто?" Жан-Поль Бельмондо сыграл комиссара Боровица с ослепительной улыбкой, кожаной курткой и невероятной для советского зрителя спортивной машиной. Он вершил серьезные дела, "решал вопросы" еще до приезда прокуратуры и был слишком "крут" для своего времени. Мальчишки по всему Союзу бежали на этот фильм и были уверены, что лучше французского актера дерзкого комиссара не сыграл бы никто. После этой роли стало понятно, что фильмы с участием Жан-Поля всегда будут популярны. Весь Советский Союз ходил "на Бельмондо", чтобы увидеть настоящего героя без страхов, того, кто стоит над законом и берет его в свои сильные руки.
6/7 В культовой картине "Кто есть кто?" Жан-Поль Бельмондо сыграл комиссара Боровица с ослепительной улыбкой, кожаной курткой и невероятной для советского зрителя спортивной машиной. Он вершил серьезные дела, "решал вопросы" еще до приезда прокуратуры и был слишком "крут" для своего времени. Мальчишки по всему Союзу бежали на этот фильм и были уверены, что лучше французского актера дерзкого комиссара не сыграл бы никто. После этой роли стало понятно, что фильмы с участием Жан-Поля всегда будут популярны. Весь Советский Союз ходил "на Бельмондо", чтобы увидеть настоящего героя без страхов, того, кто стоит над законом и берет его в свои сильные руки.
Фото: Кадр из фильма "Кто есть кто?" (1979)
Идеальный образ для Бельмондо, роль, которая навсегда осталась в памяти зрителя, — суперагент Жослен Бомон. Именно после этого фильма Бельмондо будут звать просто "профессионалом".
7/7 Идеальный образ для Бельмондо, роль, которая навсегда осталась в памяти зрителя, — суперагент Жослен Бомон. Именно после этого фильма Бельмондо будут звать просто "профессионалом".
Фото: Кадр из фильма "Профессионал" (1981)

Почему все влюбляются в Жан-Поля Бельмондо? За звучным именем стоит сумасшедшая "хулиганская" харизма и вместе с тем интеллигентная стать, талант к перевоплощениям, искренняя улыбка и, как говорят те, кому довелось его знать, большое доброе сердце.

Этот француз сводил с ума женщин, а почти каждый мальчишка стремился ему подражать. Его героям традиционно все сходило с рук. Его персонажи обыгрывали социальный правопорядок, бунтовали, шутили и всегда выходили из передряг "сухими", с чемоданом денег и сногсшибательной красоткой в придачу.

Бельмондо навсегда остался любимым наглым авантюристом и лучшим "Профессионалом" своего дела. "Рамблер" вспоминает культовые роли Бельмондо, наблюдая, как эволюционировал актер, ставший достоянием Франции.

Актеры,Фото,Профессионал,Жан-поль Бельмондо,
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