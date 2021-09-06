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В культовой картине "Кто есть кто?" Жан-Поль Бельмондо сыграл комиссара Боровица с ослепительной улыбкой, кожаной курткой и невероятной для советского зрителя спортивной машиной. Он вершил серьезные дела, "решал вопросы" еще до приезда прокуратуры и был слишком "крут" для своего времени. Мальчишки по всему Союзу бежали на этот фильм и были уверены, что лучше французского актера дерзкого комиссара не сыграл бы никто. После этой роли стало понятно, что фильмы с участием Жан-Поля всегда будут популярны. Весь Советский Союз ходил "на Бельмондо", чтобы увидеть настоящего героя без страхов, того, кто стоит над законом и берет его в свои сильные руки.