Шестого сентября скончался культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо. За его плечами было 88 лет жизни, около ста ролей и бесконечная любовь зрителей по всему миру.
Почему все влюбляются в Жан-Поля Бельмондо? За звучным именем стоит сумасшедшая "хулиганская" харизма и вместе с тем интеллигентная стать, талант к перевоплощениям, искренняя улыбка и, как говорят те, кому довелось его знать, большое доброе сердце.
Этот француз сводил с ума женщин, а почти каждый мальчишка стремился ему подражать. Его героям традиционно все сходило с рук. Его персонажи обыгрывали социальный правопорядок, бунтовали, шутили и всегда выходили из передряг "сухими", с чемоданом денег и сногсшибательной красоткой в придачу.
Бельмондо навсегда остался любимым наглым авантюристом и лучшим "Профессионалом" своего дела. "Рамблер" вспоминает культовые роли Бельмондо, наблюдая, как эволюционировал актер, ставший достоянием Франции.