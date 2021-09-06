Стало известно о последних днях жизни Бельмондо

Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера. Об этом сообщает AFP.

Стало известно, что артист в последнее время испытывал сильную усталость. Он мирно скончался у себя дома, добавил юрист.

О смерти актера сообщалось ранее 6 сентября. Бельмондо ушел из жизни на 89-м году жизни. Причина случившегося не уточняется.

За свою жизнь артист сыграл более сотни ролей. Он прославился благодаря таким картинам, как «Профессионал» «На последнем дыхании», «Чудовище», «Человек из Рио», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро», «Баловень судьбы» и «Неизвестный в доме».