Адвокат Бельмондо рассказал о последних днях жизни актера

Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера. Об этом сообщает AFP.
По словам представителя артиста, в последнее время он испытывал сильную усталость. Скончался Бельмондо у себя дома.
"Он был очень уставший какое-то время. Он скончался спокойно", — рассказал Годест.
Причина смерти неизвестна. Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни на 89-м году жизни.
Актер сыграл более сотни ролей. Он прославился благодаря фильмам "Профессионал", "На последнем дыхании", "Чудовище", "Человек из Рио", "Великолепный", "Безумный Пьеро" и другим.