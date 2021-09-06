Адвокат Бельмондо рассказал о последних днях жизни актера

Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера. Об этом сообщает AFP.

Фото: Кадр из фильма "Безумный Пьеро" Кадр из фильма "Безумный Пьеро"

По словам представителя артиста, в последнее время он испытывал сильную усталость. Скончался Бельмондо у себя дома.

"Он был очень уставший какое-то время. Он скончался спокойно", — рассказал Годест.

Причина смерти неизвестна. Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни на 89-м году жизни.