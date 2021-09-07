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Стало известно, что оставил Бельмондо наследникам

News.ru
6 часов назад

Особняк и киностудию будут делить наследники Жана-Поля Бельмондо после его смерти в первую очередь. У актёра остались трое детей и шестеро внуков.

Стало известно, что оставил Бельмондо наследникам
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Бельмондо владел собственной киностудией, которая называлась в честь его бабушки «Cerito». Также у актёра был собственный ресторанный бизнес, Бельмондо был совладельцем итальянского ресторана «Стреза», который находится в Париже, и туристической фирмы.

У Бельмондо было шесть серьёзных романов и множество мимолётных интриг. Сам он всегда признавался, что без женщин он ничто. В 2019 году актёр вернулся к бразильской модели Марии Карлос Сотомайор, с которой встречался с 1980 по 1987 годы.

Последний раз в кино Бельмондо снялся в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака» в 2008 году, уже поле перенесённого инсульта. В картине актёр играет пожилого человека, который решил свести счёты с жизнью, но его спасает верный пёс.

Ранее семья французского актёра Жана-Поля Бельмондо обратилась с заявлением к его поклонникам. Родные артиста, как и миллионы зрителей по всему миру, сожалеют об утрате человека-легенды.

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