Выяснилось, что Бельмондо оставил наследникам

Стало известно, что произойдет с оставшимися после смерти французской кинозвезды Жана-Поля Бельмондо имуществом. Их между собой будут делить наследники актера - трое детей и шестеро внуков.

В наследство входит, прежде всего, собственная киностудия Бельмондо, которую он назвал в честь своей бабушки «Cerito». Также актер был совладельцем итальянского ресторана «Стреза», который находится в Париже, и туристической фирмы. И, конечно, наследники поборются за роскошный особняк Жана-Поля.