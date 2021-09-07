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Выяснилось, что Бельмондо оставил наследникам

Катерина Саломе
4 часа назад

Стало известно, что произойдет с оставшимися после смерти французской кинозвезды Жана-Поля Бельмондо имуществом. Их между собой будут делить наследники актера - трое детей и шестеро внуков.

В наследство входит, прежде всего, собственная киностудия Бельмондо, которую он назвал в честь своей бабушки «Cerito». Также актер был совладельцем итальянского ресторана «Стреза», который находится в Париже, и туристической фирмы. И, конечно, наследники поборются за роскошный особняк Жана-Поля.

Напомним, шестого сентября скончался культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо. За его плечами было 88 лет жизни, около ста ролей и бесконечная любовь зрителей по всему миру.

Актеры,Видео,Жан-поль Бельмондо,
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