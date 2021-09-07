Как сейчас живут актеры сериала «Кухня»

Фото: Кадр из сериала "Кухня" Кадр из сериала "Кухня"

Телесериал «Кухня» впервые появился на экранах телевизоров в 2012 году. Практически сразу проект покорил невероятным сюжетом о жизни персонала московского ресторана «Claude Monet». Сейчас ситком является одним из самых популярных и дорогих в истории российского кинематографа. Но что случилось с главными персонажами в реальной жизни после этого триумфа? Сегодня мы вам об этом расскажем. А окунуться в воспоминания и пересмотреть «Кухню» с самой первой серии можно на телеканале CTC Love с 30 августа в 16:00.

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Капризную, но целеустремлённую Викторию Гончарову, которая является арт-директором французского заведения, сыграла великолепная Елена Подкаминская.

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Актриса до этого снимались в различных картинах, но именно роль в сериале «Кухня» принесла ей завидную популярность у режиссёров и любовь поклонников. Елена уже сыграла главные роли в таких фильмах, как: «Волк», «Другие», «ИП Пирогова», «Спящие», «Чего хотят женщины», «Научи меня жить» и многие другие.

У артистки уже второй брак и трое детей. С последним мужем у актрисы двое малышей, лицо младшего сына Елена скрывает до сих пор.

Роль французского кондитера нетрадиционной ориентации, Людовика Бенуа, сыграл актёр Никита Тарасов.

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До премьеры многосерийного ситкома артист также активно снимался в различных кино. После триумфа кулинарной комедии Никита дебютировал в качестве режиссёра. Он смог собрать на одной площадке действительно звёздный состав: Анна Котова-Дерябина, Денис Косяков, Ольга Веникова и другие.

Помимо успехов в карьере, у Тарасова всё отлично складывается и в личной жизни. В 2017 году он женился на своей возлюбленной Мариной Гаврюшиной. У молодой семьи уже родилась прекрасная дочка Таисия.

Роль владельца ресторана французской кухни сыграл Дмитрий Нагиев. Ещё до съёмок шоумен был известен телезрителям, и главная роль не стала для него трамплином в карьере. В 2016 году Дмитрий стал самым богатым актёром по версии журнала Forbes.

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О своей личной жизни Нагиев не любит говорить, известно, что его первая жена Алла родила Дмитрию сына Кирилла. Сейчас сердце артиста занято, но имя возлюбленной он не озвучивает.

История Макса Лаврова, молодого и амбициозного повара из Воронежа, приехавшего покорять столицу, сделала актёра Марка Богатырёва, ранее не известного артиста, популярным. Он уже успел снятся в таких фильмах, как: «Чемпионы», «Серебряный бор», «Страсть», «Корни» и других известных проектах.

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