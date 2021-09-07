Российская актриса назвала Москву деревней

"В Европе приходишь в любой ресторанчик, столы стоят очень тесно, но вообще не раздражает, что у тебя практически на носу соседний столик и ты слышишь, о чем говорят люди. В Москве всегда хочется забиться в уголок, чтобы рядом никого не было, хочется защититься от чужой информации и защитить свою, чтобы никто не стал свидетелем твоих секретов, а у нас у всех куча тайн. Несмотря на то что Москва огромная, она очень маленькая. Огромный город, который в результате — маленькая деревня".