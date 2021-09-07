Российская актриса назвала Москву деревней

Звезда фильма "Остров" Виктория Исакова рассказала о своем отношении к Москве. Она дала интервью изданию "Москвич Mag".
Актриса родилась в Дагестане. Вместе с семьей они переехали в столицу, когда она училась в школе.
"Мое восприятие города меняется от взросления. Все, что касается работы, довольно насыщенно, поэтому свою бытовую жизнь я выстраиваю таким образом, чтобы мне было комфортно. Уже никаких клубов. Крайне редко куда-то выползаю. Где именно мне комфортно? По-прежнему все крутится вокруг моей театральной жизни: центр — Тверской бульвар, Пушкинская, Патриаршие пруды. Несмотря на то, что я загородный житель, я все равно каждый день приезжаю на работу. Моя вотчина — это театр, в котором у меня есть свое гнездышко", — сказала Виктория Исакова.
По ее словам, в Москве атмосфера тесноты ощущается сильнее, чем в европейских городах:
"В Европе приходишь в любой ресторанчик, столы стоят очень тесно, но вообще не раздражает, что у тебя практически на носу соседний столик и ты слышишь, о чем говорят люди. В Москве всегда хочется забиться в уголок, чтобы рядом никого не было, хочется защититься от чужой информации и защитить свою, чтобы никто не стал свидетелем твоих секретов, а у нас у всех куча тайн. Несмотря на то что Москва огромная, она очень маленькая. Огромный город, который в результате — маленькая деревня".
Актриса добавила, что каждый сам формирует для себя комфортный микромир:
"Часто можно услышать: "Вот, какое-то Чертаново ", но в моем случае это не про нелюбимые районы, а скорее про те, которые я не знаю".
Ранее о столице высказалась актриса Татьяна Васильева, назвав юг Москвы "концом света".