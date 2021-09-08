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«Снять штаны и ругаться матом»: Михалков высказался о молодых актерах

РИА "ФедералПресс"иещё 3
5 часов назад

Советский и российский режиссер Никита Михалков оценил способности нового поколения актеров, сообщили СМИ.

«Снять штаны и ругаться матом»: Михалков о молодых актерах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Можно снять штаны, блевать, напиваться и ругаться матом. Ну и что? А сможешь ли сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале? Невозможно свободой заменить мастерство»,

– заявил режиссер в интервью «Известиям».

Он объяснил, что старое поколение актеров не делало из преодоления общественных и внутренних барьеров героического поступка. Само преодоление не так важно, как то, что актер способен дать зрителю.

Режиссер отметил, что сейчас все вопросы уже поставлены, главное, как на них ответит актер. Кроме того, современное поколение артистов знает, как нужно делать и делает это технично, но при этом не понимая, что они делают.

Актеры,Никита Михалков,газета "Известия",
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