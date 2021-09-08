Актеры, с которыми приступ случился прямо на сцене

Многие актеры признаются: их профессия словно наркотик. Отказаться выходить на сцену невозможно, перед зрителями забываешь обо всех болячках и проблемах. Порой такое отношение к собственному здоровью оборачивается очень печальными последствиями.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Никита Быченков

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Кадр из сериала «Дикий-3»

Одаренный актер и талантливый музыкант – ему прочили успех в обеих сферах. Никита Быченков работал в Театре Et Cetera, снялся в нескольких кинопроектах, участвовал в записи музыкальных программ – парень прекрасно играл на рояле.

Летом 2014-го труппа театра поехала на гастроли в Оренбург. 14 июня Никита вышел на сцену в спектакле «Надежда, Вера и Любовь». Примерно через 20 минут, актер, читавший свой монолог, упал. Зрители опешили, но решили, что так задумано режиссером. Прибывшие медики решили, что Никита Быченков умер от разрыва сердца. Однако позже был поставлен диагноз: кровоизлияние в головной мозг. Артисту было всего 27.

Андрей Миронов

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Летом 1987 года труппа Театра сатиры уехала на гастроли в Ригу. Знаменитых артистов публика принимала на ура, к тому же они привезли самые популярные спектакли. В тот день шел «Безумный день или Женитьба Фигаро». На сцене были Андрей Миронов и Александр Ширвиндт. Договорив свой монолог, Миронов вдруг осел. Александр Анатольевич крикнул, чтобы опустили занавес и на руках отнес коллегу за кулисы.

- Шура, очень голова болит, - только и смог шепнуть Андрей Александрович.

Это были последние слова любимца публики. В больнице 46-летнему Миронову диагностировали кровоизлияние в мозг из-за разрыва аневризмы сосуда. Это был уже второй инсульт. В сознание он так и не пришел, несмотря на все усилия врачей, и скончался через два дня.

Федор Добронравов

Экспресс газета

В марте 2018-го в Сергиевом Посаде Федор Добронравов и Татьяна Васильева играли антрепризный спектакль. Вдруг актриса поняла, что с ее партнером что-то не так: рука странно висит и не слушается. В антракте она стала убеждать Федора немедленно обратиться к врачам, но тот отмахивался, мол, все нормально, спектакль доиграю. Однако сын Татьяны – Филипп, тоже принимавший участие в постановке, попросил Добронравова улыбнуться. А когда тот не смог, уже никого не слушая, вызвал «скорую». Актеру диагностировали инсульт, пришлось делать операцию. К медикам Добронравов попал вовремя: уже через месяц он восстановился и вышел на сцену.

Виталий Соломин

Экспресс газета

Наш советский доктор Ватсон будто накликал беду: после смерти Андрея Миронова не раз повторял, что для артиста умереть на сцене – счастье. 2 апреля 2002 года он вышел на сцену в спектакле «Свадьба Кречинского». Говорят, он еще днем жаловался на плохое самочувствие, но как многие его коллеги, решил, что обязан предстать перед зрителем.

Виталий Мефодьевич доиграл первый акт и рухнул в кулисах, как только закрылся занавес. Он был в сознании, но не мог ничего сказать. В больнице пояснили: микроинсульт. Соломин был в коме почти месяц. Никакие манипуляции врачей не помогали. Актер скончался 27 мая 2002-года, ему было 60 лет.

Валерий Гаркалин

Экспресс газета

Летом 2008-го на гастролях в Клайпеде актер отыграл сцену и спокойно ушел за кулисы, где через несколько секунд потерял сознание. Его тут же доставили в военный госпиталь, к счастью, находившийся прямо напротив Дома культуры, в котором шел спектакль. Гаркалин перенес клиническую смерть, но эскулапам удалось вытащить его с того света. Предупредили: не бросите курить, кончится плохо – у вас закупорены сосуды.

Актер уверял, что послушался врачей и бросил. Однако в ноябре у него случился инфаркт. А через три месяца скончалась от рака его обожаемая жена Катя, которая долгие годы умудрялась держать Гаркалина подальше от рюмки. И тогда он развязал. Были драки, дебоши, травмы.