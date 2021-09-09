Лучшие фильмы самого популярного актера

Назван самый популярный среди зрителей актер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Вымпелком». Им оказался звезда Поттерианы
Дэниэл Рэдклифф. 1/7 Конечно, Гарри Поттер навсегда останется главным персонажем в фильмографии Дэниэла.
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2/7 Но Рэдклифф годами не теряет популярности во всем мире благодаря тому, что продолжает усердно работать. В околополитическом триллере "Абсолютная власть" 27-летний Рэдклифф сыграл агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду нео-нацистов, которыми оказались, кроме простых скинхедов, господа в солидных костюмах. Критики посчитали, что фильм "вытягивает" именно талантливая игра Рэдклиффа. 3/7 В биографическом фильме "Мой любимый Джек" Рэдклифф сыграл сына писателя Редьярда Киплинга, автора "Книги джунглей". Герой Рэдклиффа — храбрый парень, пропавший без вести во время войны. Дэниэл талантливо сыграл драмматическую роль, сделав ленту особенно трогательной. 4/7 Интересная для Рэдклиффа роль в ленте "Убей своих любимых". Остросюжетный фильм отличают остроумные диалоги и взрывная кульминация.
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5/7 Фильм "Рога" снят по книге сына Стивена Кинга, Джо Хилла. 6/7 Роль молодого миллиардера-айтишника во второй части "Иллюзии обмана" как бы намекает на связь с Гарри Поттером. Зрители такой намек приняли на ура. 7/7 Дэниэл сыграл в фильме "Человек — швейцарский нож" сыграл труп, лежавший на необитаемом острове, пока его не нашел парень Хэнк. Получилось абсурдное, но интересное, поражающее воображение кино. А труп из Рэдклиффа вышел убедительный.
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Гарри Поттера в культовых фильмах по книгам Джоан Роулинг. Но на самом деле Дэниэл уже давно вырос из своего персонажа, сыграв немало достойных драматических ролей.
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