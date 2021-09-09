Лучшие фильмы самого популярного актера

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Но Рэдклифф годами не теряет популярности во всем мире благодаря тому, что продолжает усердно работать. В околополитическом триллере "Абсолютная власть" 27-летний Рэдклифф сыграл агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду нео-нацистов, которыми оказались, кроме простых скинхедов, господа в солидных костюмах. Критики посчитали, что фильм "вытягивает" именно талантливая игра Рэдклиффа.