Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Лучшие фильмы самого популярного актера

Диана Товсепова
3 часа назад

Назван самый популярный среди зрителей актер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Вымпелком». Им оказался звезда Поттерианы Дэниэл Рэдклифф.

Конечно, Гарри Поттер навсегда останется главным персонажем в фильмографии Дэниэла.
1/7 Конечно, Гарри Поттер навсегда останется главным персонажем в фильмографии Дэниэла.
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Но Рэдклифф годами не теряет популярности во всем мире благодаря тому, что продолжает усердно работать. В околополитическом триллере "Абсолютная власть" 27-летний Рэдклифф сыграл агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду нео-нацистов, которыми оказались, кроме простых скинхедов, господа в солидных костюмах. Критики посчитали, что фильм "вытягивает" именно талантливая игра Рэдклиффа.
2/7 Но Рэдклифф годами не теряет популярности во всем мире благодаря тому, что продолжает усердно работать. В околополитическом триллере "Абсолютная власть" 27-летний Рэдклифф сыграл агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду нео-нацистов, которыми оказались, кроме простых скинхедов, господа в солидных костюмах. Критики посчитали, что фильм "вытягивает" именно талантливая игра Рэдклиффа.
Фото: Кадр из фильма «Абсолютная власть»
В биографическом фильме "Мой любимый Джек" Рэдклифф сыграл сына писателя Редьярда Киплинга, автора "Книги джунглей". Герой Рэдклиффа — храбрый парень, пропавший без вести во время войны. Дэниэл талантливо сыграл драмматическую роль, сделав ленту особенно трогательной.
3/7 В биографическом фильме "Мой любимый Джек" Рэдклифф сыграл сына писателя Редьярда Киплинга, автора "Книги джунглей". Герой Рэдклиффа — храбрый парень, пропавший без вести во время войны. Дэниэл талантливо сыграл драмматическую роль, сделав ленту особенно трогательной.
Фото: Кадр из фильма «Мой мальчик Джек»
Интересная для Рэдклиффа роль в ленте "Убей своих любимых". Остросюжетный фильм отличают остроумные диалоги и взрывная кульминация.
4/7 Интересная для Рэдклиффа роль в ленте "Убей своих любимых". Остросюжетный фильм отличают остроумные диалоги и взрывная кульминация.
Фото: Кадр из фильма «Убей своих любимых»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Фильм "Рога" снят по книге сына Стивена Кинга, Джо Хилла.
5/7 Фильм "Рога" снят по книге сына Стивена Кинга, Джо Хилла.
Фото: Кадр из фильма «Рога»
Роль молодого миллиардера-айтишника во второй части "Иллюзии обмана" как бы намекает на связь с Гарри Поттером. Зрители такой намек приняли на ура.
6/7 Роль молодого миллиардера-айтишника во второй части "Иллюзии обмана" как бы намекает на связь с Гарри Поттером. Зрители такой намек приняли на ура.
Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана - 2»
Дэниэл сыграл в фильме "Человек — швейцарский нож" сыграл труп, лежавший на необитаемом острове, пока его не нашел парень Хэнк. Получилось абсурдное, но интересное, поражающее воображение кино. А труп из Рэдклиффа вышел убедительный.
7/7 Дэниэл сыграл в фильме "Человек — швейцарский нож" сыграл труп, лежавший на необитаемом острове, пока его не нашел парень Хэнк. Получилось абсурдное, но интересное, поражающее воображение кино. А труп из Рэдклиффа вышел убедительный.
Фото: Кадр из фильма «Человек — швейцарский нож»

Весь мир знает его по роли юного мага Гарри Поттера в культовых фильмах по книгам Джоан Роулинг. Но на самом деле Дэниэл уже давно вырос из своего персонажа, сыграв немало достойных драматических ролей.

"Рамблер" собрал самые выдающиеся роли британского актера, которого любят во всем мире.

Актеры,Фото,Дэниэл Рэдклифф,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители