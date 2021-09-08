В доспехах и с бородой: как сейчас выглядит «миллионер из трущоб»

История нищего мальчика из индийских трущоб, которому удалось выиграть главный приз на шоу «Кто хочет стать миллионером?», тронула до глубины души зрителей по всему миру. Криминальная мелодрама «Миллионер из трущоб» получила восемь премий «Оскар» (в том числе и в номинации «Лучший фильм года») и четыре премии «Золотой глобус», а исполнители главных ролей Дев Патель и Фрида Пинто стали мировыми звездами. С момента премьеры фильма на кинофестивале в Теллуриде в 2008 году прошло уже 13 лет, «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядят и чем занимаются звезды картины.

Фото: Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" Кадр из фильма "Миллионер из трущоб"

Кадр из фильма "Миллионер из трущоб"

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Еще до выхода «Миллионера из трущоб» в прокат Дев Патель успел засветиться в сериале «Молокососы», а уж после премьеры его дебютного фильма на него посыпались и другие предложения. Так, актер снялся в таких картинах, как «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических», «Тронутые», «Человек, который познал бесконечность», «Робот по имени Чаппи», «Лев» и других.

В 2021 году на экраны вышел еще один фильм с участием звезды – «Легенда о Зеленом Рыцаре» - и мы просто не cмогли пройти мимо него. Дев Патель возмужал и теперь полноправно может претендовать на роль нового секс-символа Голливуда.

По сюжету картины молодой сэр Гавейн, племянник и единственный наследник короля, вызывается на поединок с загадочным Зеленым Рыцарем и отрубает ему голову. Однако тот, вернув голову на место, напоминает, что по уговору сэр Гавейн ровно через год и один день должен с ним встретиться в зеленой часовне и принять ответный удар. Год спустя верный данному слову главный герой отправляется навстречу судьбу в путешествие, полное опасностей. Фильм стоит посмотреть только ради Дева Пателя, а также фанатам историй про короля Артура и рыцарей Круглого стола.

Кадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

Для Фриды Пинто роль в фильме «Миллионер из трущоб» также стала дебютной – после нее карьера актрисы стремительно пошла вверх.

В ее багаже уже около 30 работ, самые яркие из них – фильмы «Черное золото», «Рыцарь кубков» и «Танцующий в пустыне». Помимо съемок в кино звезда активно занимается благотворительной деятельностью, а также привлечением внимания к проблемам женщин в области образования, здоровья и справедливости.

В конце июня 2021 года стало известно, что Пинто и ее жених фотограф Кори Тран ждут первенца – актриса опубликовала снимки с возлюбленным и продемонстрировала округлившийся живот. Отметим, что пара обручилась еще два года назад, но их свадьба до сих пор так и не состоялась. В прессе писали, что торжество несколько раз переносилось из-за пандемии коронавируса, а вот новые даты церемонии до сих пор не назначены.